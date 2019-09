En 1979, dos de los más grandes artistas de la balada en español se unieron para colaborar en un disco llamado "Si me dejas ahora". José José puso la voz, mientras que Camilo Sesto produjo el álbum y escribió dos de las canciones.

"Si me dejas ahora" es tal vez una de las canciones más reconocidas del "príncipe de la canción". Lo que muy pocos conocen es que Sesto, bajo el crédito de Camilo Blanes (su verdadero nombre) fue el escritor del éxito. También escribió "Donde vas".

✉ Email El "príncipe de la canción" participó en varias ocasiones de eventos como Premio Lo Nuestro. Aquí posaba para una foto junto con el actor Fernando Allende. (Agencia EFE)

Fue reconocido por vender más de 250 millones de discos, por los que recibió diversos premios tanto en México como en Estados Unidos. (Agencia EFE)

La Asociación Nacional de Actores galardonó a José José con la medalla "Virginia Fábregas" por 25 años de carrera ininterrumpida. (Agencia EFE)

Desde pequeño mostró el gusto por la música, pero fue a la edad de 15 años que decidió probar suerte como cantante. (Agencia EFE)

Su fama y sus éxitos fueron reconocidos en Europa y Asia. (GFR Media)

Presentación del cantante de la última edición de Objetivo Fama Iván López en el programa Anda Pal' Cará. El cantante recibió como sorpresa la presencia de su colega José José. (GFR Media)

Su tercer y último matrimonio fue con la cubana Sarita Salazar, con quien procreó a su hija Sarita Sosa. (GFR Media)

El cantante visitó en varias ocasiones a Puerto Rico. En esta foto, ofrecía una conferencia de prensa junto a su familia de izquierda a derecha su hija Monique, su esposa Sarita, José José y sus otras dos hijas Sarita y Celine. (GFR Media)

Alcanzó los primeros lugares de popularidad con "Gavilán o Paloma", "Buenos días amor", "Amar y querer", "Lo pasado pasado", entre otros. (GFR Media)

Esta foto histórica recoge a los cuatro artistas más influyentes de la música romántica desde la década de los 80. De izquierda a derecha Juan Gabriel, José José, Camilo Sesto y Rocío Durcal. (Archivo) Facebook

"Cuando yo me siento en mi casa, solo, con mis recuerdos, con mis nostalgias… Con todas mis cosas, me gusta escribir. Pero no solamente me gusta escribir canciones para mí. En algunos otros casos he escrito canciones para compañeros míos. Y ellos les han dado a esas canciones grandes dimensiones… Imágenes que yo nunca hubiera podido pensar. Y una de esas canciones es una que le escribí a José José”, expresó una vez Camilo Sesto en una de las veces que le puso su voz a esta canción.

A continuación les dejamos vídeos de ambos cantantes dándole vida a "Si me dejas ahora".