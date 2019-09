Los cuatro integrantes de la banda Fiel a La Vega admitieron estar sorprendidos con el respaldo de sus fanáticos a sus dos conciertos los días 4 y 5 de octubre en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

Su sorpresa no crea dudas sobre su talento o la vigencia de su concepto musical, sino en cómo a través del tiempo cada uno de los músicos es respaldado sin importar la plaza en que se presente. Y es que a la par con los proyectos de la agrupación de rock cada uno de sus integrantes ha realizado sus carreras individuales, pero eso no impide que una vez el colectivo anuncie un junte musical de inmediato se produzca un apoyo masivo al evento.

Con esto en mente, vuelven a la carga, esta vez, con un concierto acústico en la Sala de Festivales del CBA. La agrupación celebra 20 años del lanzamiento del álbum “Fiel a la Vega: El concierto acústico”, producción más exitosa de su carrera y que se grabó durante los conciertos con ese mismo nombre realizados en Bellas Artes en julio de 1997.

"Quizás estamos empezando a creer después de 23 años que Fiel a la Vega es mejor que la suma de todas sus partes", aseguró el músico Jorge Arraiza, quien de inmediato fue interrumpido por su colega, el cantante y músico Ricky Laureano, quien le aclaró que "eso lo dije hace 20 años".

"Sí, pero ahora es que por fin lo estoy creyendo o lo estamos creyendo. ¿Quién iba a decir que hoy estaríamos hablando de un disco de hace 20 años", soltó entre carcajadas Arraiza, mientras sus compañeros le daban la razón.

"Claro que nos sorprende las dos funciones y eso nos tiene muy emocionados. Nosotros siempre hemos estado activos con el repertorio del grupo. Por ejemplo, si Tito está en Mayagüez estoy en San Juan. Pero la gente sabe que la banda es una cosa y vernos a Tito o a mí solos es muy diferente. Nuestro público sabe que se trata de un show completo que narra una historia. Individual no es igual", afirmó Laureano sobre el éxito que ha tenido la agrupación a través del tiempo.

El cantautor Tito Auger, por su parte, indicó que el formato acústico es un elemento distintivo de la agrupación. “Periódicamente, repetimos el acústico ya que es algo que nos pica la vena y sentimos que tenemos que hacerlo", expresó.

"Son 20 años de un disco que para nosotros y nuestra carrera fue sumamente importante. Fueron temas importantes que siguen teniendo igual vigencia y aceptación. A la gente le gusta y aunque nos ha ido súper bien en los shows eléctricos ya que la audiencia es combinada de adultos y jóvenes, el estar juntos en un escenario es otra cosa", precisó Auger.

En esa misma línea, Laureano añadió que el disco acústico fue clave en su carrera porque les permitió incluir temas que no eran de ellos y sonar por primera vez en la radio puertorriqueña. Uno de esos temas que pudieron interpretar fue “Boricua en la luna", el poema de Juan Antonio Corretjer musicalizado por Roy Brown.

"Al ser acústico, podemos experimentar con las canciones.Traemos música y reinventamos las canciones. La gente nos sigue escuchando ya que la música ha pasado de generación tras generación. Ha ido tocando la fibra en ciertas personas. La generación de nosotros la que nos escuchó primero, se lo pasó a los hijos- y gracias a ellos que los educaron bien... (explota en risas)-, ha hecho que la cosa se extienda a través del tiempo", explicó Laureano desde el vestíbulo del CBA.

El espectáculo repasará los éxitos de la agrupación que promueve la identidad de los boricuas y el sentido de pertenencia. Entretanto, el grupo trabaja en nuevas composiciones sin la idea de producir un disco, sino de hacer música como colectivo. "Estamos escribiendo junto. Vamos a ver qué sale de ahí", reveló Laureano.

Esperanza en las voces jóvenes

Para Auger, los sucesos históricos del verano de 2019, en la que por 12 días el pueblo puertorriqueño se manifestó en las calles hasta provocar la renuncia del enonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares son el reflejo de un despertar de conciencia que provocaría cambios a largo plazo en la sociedad.

El cantautor, quien desde su inicio en el grupo ha sido una voz crítica de las administraciones gubernamentales del país, reconoció que la verdadera transformación social de Puerto Rico será impulsada por los mismos jóvenes que en julio se dejaron sentir a nivel mundial.