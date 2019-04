LA HABANA, Cuba- La anunciada presentación en Cuba del cotizado músico country Tim McGraw, prevista para el 25 de mayo próximo, se canceló sin que se hayan especificado las causas.

“Los organizadores del concierto de Tim McGraw en La Habana informan que el show no tendrá lugar por circunstancias fuera de su control”, informó en una breve publicación en redes sociales Bonus Track, agencia cubana que gestionó la comunicación del reciente espectáculo de Blondie, y tenía a su cargo la del cantante de country.

“¡Del Country Pa´ La Habana!” había provocado grandes expectativas en este país como un hecho sin precedentes, pues a diferencia del concierto de los Rollings Stones en 2016 y el de Blondie, el de McGraw no sería un show para recordar éxitos del pasado ante los cubanos.

La estrella del country, que al momento de esta edición no se ha pronunciado personalmente, está en plena ebullición creativa y en Cuba le conocen por sus apariciones en el programa de talentos The Voice y actuando en The Blind Side (2009), nominada al Óscar a la mejor película.

Auspiciado por Dreamcatcher Events y el Instituto Cubano de la Música, entre otras entidades, el concierto de McGraw había sido pactado en el Teatro Mella y prometía una interesante mezcla entre sonoridades tradicionales y contemporáneas de ambos países, con los cubanos Carlos Varela y Pancho Amat invitados.

El enrarecido aire político entre Washington y La Habana por estos días añadía más interés al concierto que se pintaba como un puente entre ambos pueblos, sin embargo ahora podría haber conspirado contra el show.

Los organizadores dejaron la puerta abierta a retomar esta iniciativa, pues informaron que “el artista espera poder presentarse en el futuro para el público de la Isla”.