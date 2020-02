Con un repertorio compuesto por sus mayores éxitos, Tommy Torres se propuso -y logró- conquistar a cientos de seguidores que decidieron celebrar el Día de San Valentín junto a él en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Durante tres horas de concierto, el artista demostró su talento como músico y su se tido del humor.

Vestido con un "motorcycle jacket" en tono bronce (que se quitó luego de varias canciones), camiseta y pantalón negro, el cantautor puertorriqueño se apoderó del escenario con el objetivo de celebrar en grande dos décadas de carrera musical.

"Estoy celebrando 20 años, gracias a todos ustedes. Así que prepárense que la fiesta va a estar buena", le dijo al público.

El cantautor comenzó su concierto con su nuevo sencillo "Como antes". A este le siguieron "Mar adentro", "De rodillas" y un "medley" con temas de su primer disco.

En es momento el publicó cantó junto a Torres éxitos del pasado tales como "No me digas que no", "Hoy te vas" y "Nunca imaginé".

Tras dos años de ausencia de uno de los escenarios más importantes del país, Torres logró reunir a un gran grupo de fanáticos que le demostraron su fidelidad al cantar con sentimiento cada una de sus canciones.

"Los años pasan y se sigue sintiendo igualito", aseguró el cantautor.

De las baladas cortavenas, Torres pasó al "rock" con el tema "Vinito pa'l corazón".

Dejándole saber al público lo emocionante que le resulta ver cuando otros artistas -famosos y principiantes- interpretan sus composiciones, Torres compartió un video de varios jóvenes cantando sus canciones.

El cantautor Tommy Torres se presentó hoy, viernes, ante su fiel fanaticada.

La presentación tomó lugar en el Coliseo José Miguel Agrelot.

Torres celebra su trayectoria de 20 años con el evento.

El artista escogió la fecha del Día de San Valentín para celebrar el amor.

(David Villafañe)

Tommy Torres regresa mañana, sábado, a su segunda presentación en el Coliseo.

"De la misma manera que hace 20 años Ednita Nazario me dio la oportunidad, yo quisiera darle la oportunidad a este artista", dijo Torres, justo antes de comenzar el tema "Dame esta noche" con el novel cantante Ismael Estepa, quien fue recibido por el público con gritos y aplausos.

La onda romántica continuó con "3 minutos" y "Desde hoy".

"Por un beso tuyo" (con la participación del cuatrista Christian Nieves) y "Sigo aquí" precedieron a la presentación del segundo invitado de la noche, que fue Jesús Navarro, vocalista del grupo mexicano Reik. Este acompañó al boricua en los temas "Aunque no deba" y "Noviembre sin ti".

El artista le dedicó el tema "Tú y yo" a su hija Amanda, quien asistió al concierto en compañía de su madre, la actriz Karla Monroig, a quien le cantó "Pegadito".

El amplio repertorio también incluyó "Corazón roto", "Fin de capítulo", "Quédate" "Mientras tanto", "Un poquito", "Perderme en ti", "Querido Tommy" y un "medley" boricua (junto a Nieves) con temas "Borinquen bella", "Tu recuerdo", "3 a.m" y "Pégate". Esta última con los panderos de Tito Matos.

"La plena es como el petróleo. Nosotros no hemos sabido explotarla. Tú pones una plena en cualquier parte del mundo y la gente empieza a moverse, hasta gente sin ritmo como yo. Digo, si tengo una guitarra conmigo porque sino, hago como cuando estaba en la escuela y me pedían que bailara 'La pelúa', que salía corriendo", dijo el artista y al momento el público comenzó a cantar la canción, a lo que Torres apartó la guitara y bailó entre risas.

Torres se hizo acompañar de su sobrina Mariana para entonar "Imparable".

En un viaje por su trayectoria musical de dos décadas, Torres compartió con sus seguidores muchos de sus éxitos como cantante, pero también composiciones que ha realizado para otros artistas.

Haciendo honor a esas composiciones, Torres deleitó al público con un "medley" que contó con "Llegar a ti", interpretada en el pasado por Jaci Velázquez; "Me soltaste" y "Corre", dos grandes éxitos en la carrera del duo Jesse y Joy; y "Desde cuando", incluida por Alejandro Sanz en su album "Paraíso Express".

Uno de los grandes momentos de la noche ocurrió cuando la cantante ponceña, Ednita Nazario, subió al escenario para cantar con Torres los éxitos "Confesados" y "Tú sabes bien".

"Mi querida amiga, mi madrina, mi maestra, la que creyó en mí", dijo Torres al despedir del escenario a la diva ponceña.

Torres culminó la velada con "Tarde o temprano",

Antes de comenzar el concierto, Torres recibió de manos de Eduardo Cagina, gerente general del Coliseo de Puerto Rico, una placa gigante en forma de boleto como reconocimiento por las dos funciones vendidas a capacidad.