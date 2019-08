El cantautor Tommy Torres confiesa que ha reído hasta la saciedad con cada conversación que han provocado sus tuits de las pasadas semanas.

El intérprete “Pegadito” ha estado muy activo en las redes sociales, en especial en Twitter, desde que se publicó el polémico chat de Telegram que desencadenó una oposición multitudinaria que procovó la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Además, pertenece al grupo de artistas que reclamó la renuncia del mandatario en las manifestaciones en las calles del país.

Como compositor, Tommy afirma que prefiere la palabra, antes que la imagen o el micrófono. Por eso, admite, en Twitter se siente “como pez en el agua”, pues las publicaciones en otras redes sociales populares como Instagram están atadas a una imagen fija o en movimiento. Desde su cuenta, al igual que muchos puertorriqueños, el cantante de "Mientras tanto" ha manifestado indignación, frustración, coraje, ha llamado a la movilización y hasta ha añadido un toque de humor a lo que se discute.

El artista reconce que muchos de sus seguidores han descubierto un lado combativo social -al que recientemente denominó en un post en su cuenta como el #TrollTommy- que el artista mostraba solo entre su grupo cercano. Y no es que estaba reprimido o cohibido, dice, sino que utilizaba sus redes sociales como una herramienta de trabajo para promover su música.

jajajajaja así mismo es. pero la falta o exceso de cafeína en el cuerpo decide por mi. https://t.co/Yrcm7Lz0Vu — Tommy Torres (@Tommy_Torres) August 2, 2019

“Me ha sorprendido un poco la reacción de la gente, porque siento que soy así y la gente quizás tenía una imagen de mí más seria de la que pensaba. Me di cuenta que hace un tiempo usaba Twitter y mantenía el humor y las conversaciones con la gente. Luego, casi todo el mundo entero, excepto el mundo noticioso emigró a Instagram. Siento que en Twitter puedo ser yo y dentro de la situación política que vive el país, sentía la necesidad de compartir mis posturas. Quizás he sido culpable (de crear esa percepción entre los fanáticos) al mantenerme hermético y un poco callado. Mucha gente me dice: ‘Tommy, estás suelto’, ‘No tienes filtro’… y al leerlo digo, no he dicho nada que no diría”, sostuvo el artista que a su vez afirmó que para su estilo de comunicación, Twitter “es más apropiado porque no tengo que hacerme una foto en el piano para comunicar o expresar algo. No soy eso. Además se puede mantener el hilo de las conversaciones”.

El cantautor explicó que, tras retomar su cuenta de Instagram, se dio cuenta de la superficialidad que existe en la red social que a su juicio está llena de “fotos épicas en traje de baño con mensajes motivacionales que no tienen nada que ver con la imagen”.

Sobre sus posturas y sus acciones durante las diferentes multitudinarias manifestaciones en reclamo de la renuncia del gobernador Rosselló que será efectiva hoy a las 5:00 p.m. reafirmó en entrevista con El Nuevo Día que el despertar de los puertorriqueños no se limita a tirarse a las calles como lo hicieron, sino que se trata de un llamado de conciencia a todos los líderes y funcionarios del país.



El cantante, al igual que el resto los puertorriqueños se encuentra a la expectativa ante la evaluación en la Legislatura del nombramiento del secretario de Estado, Pedro Pierluisi, quien esta mañana enfrentó vistas de confirmación en la Cámara de Representantes. El lunes, tendrá su turno en el Senado. Ante esta situación y por orden de sucesión le corresponde a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, asumir el cargo de la gobernación.

El pais entero está pendiente de sus acciones. Se necesitan héroes, no oportunistas. Seré ingenuo pero yo si pienso que hubo un despertar colectivo, y que seguramente incluye algunos políticos. La gente recordará estos días y premiará a los que lo dieron todo. — Tommy Torres (@Tommy_Torres) August 2, 2019

El artista confía en que el despertar de conciencia no solo se limite a la ciudadanía, sino a los políticos que dirigen el país.

“Estoy como la mayoría de la gente como espectador. Entiendo que el Partido Nuevo Progresista (PNP) está ejerciendo su derecho de escoger el mejor candidato. La manera en lo que se está haciendo es lo que hace que todo el mundo esté confuso. Estamos a la espera y el nivel de ansiedad es grande. Por otro lado, comprendo que no debe ser algo sencillo para los políticos que deben tomar y evaluar el trabajo bien. Es fácil desde acá criticar, pero estamos hablando de un asunto serio e histórico que Puerto Rico nunca había vivido. Quisiera que los líderes piensen más allá de lo que ha estado sucediendo hasta el momento, que piensen que esto es un Puerto Rico nuevo. Que tienen una oportunidad nueva de hacer historia y contarlo de manera orgulloso a sus hijos. No tomar decisiones porque mi partido me lo diga. Puedo parecer iluso, pero tengo la esperanza de que haya un despertar en la clase política”, sostuvo.

En cuanto a la participación de los jóvenes en las próximas elecciones del 2020, el artista tiene la certeza de que la juventud se va a inscribir para votar y exigir un cambio.