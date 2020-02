Cuando Tommy Torres trabaja en la composición de un tema toda su fuerza creativa se vuelca hacia el intento de apalabrar el amor en todas sus manifestaciones. Esto incluye esos temas de los que se habla poco, como los retos que enfrenta una pareja cuando la relación empieza a caer en la monotonía.

El público ha apoyado durante dos décadas el resultado de esta labor y por eso celebrará en grande con su concierto “2020 Tour”.

Durante esta jornada, que se llevará a cabo el 14 y 15 de febrero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Torres cantará por primera vez en vivo su nuevo tema “Como antes”, que precisamente aborda el deseo de rescatar la emoción hacia la pareja en medio de la rutina y los conflictos que trae la cotidianidad.

“Lo más que me llama la atención en la vida son las relaciones de los seres humanos.

No solamente románticas, sino en general. De padres, hijos, hermanos, porque yo creo que eso es lo más importante que tenemos. Lo difícil que son, lo complicadas, lo mucho que rallamos en nuestros egos, lo difícil que es convivir, en todos los aspectos”, explicó el artista durante una entrevista en medio de los ensayos que realiza para sus conciertos en Puerto Rico.

En “Como antes”, uno de los temas más bailables que ha escrito, utilizando el sonido del ‘demow’, Torres quiso hablar del romance que ha madurado con los años.

“Casi nadie habla de eso. Todo el mundo habla del principio, del enamoramiento, que no puedo vivir sin ti. Pero nadie habla de cuando la cosa deja de ser así y existe el amor, pero hay que recuperar un poco la pasión. Esta canción es de eso. Súper romántica, pero para una pareja que lleva tiempo”, sostuvo el intérprete.

“¿Qué si es autobiográfica? Pues claro. No de un momento específico sino de muchos momentos que uno pasa por eso en una relación”, agregó quien lleva casado 12 años y otros tantos de novio con la actriz Karla Monroig.

El artista aseguró que es posible mantener una buena relación amorosa durante mucho tiempo, pero es necesario ser realista en lugar de pensar que la vida real es “un cuento de Disney”.

Precisamente, una de las alegrías más grandes que siente el intérprete al anticipar sus conciertos en el fin de semana de San Valentín es que serán observados por su familia, en especial Amanda, su hija de siete años fruto de su matrimonio con Monroig.

Sobre el encuentro musical, el cantautor adelantó que fue organizada tomando en cuenta que ésta será la oportunidad de obsequiar al público los temas que han marcado su trayectoria desde que se aventuró a componer siendo fiel a su esencia y su curiosidad.

“El tema de la gira es la celebración de los 20 años, por lo tanto, he querido hacer un escogido de las canciones que representan ese periodo. Hay unas canciones de mi primer disco que no canto hace muchos años. Otras que he escrito para otros artistas que nunca he cantado y las que voy a cantar por primera vez”, adelantó la voz de “Despacito”.

Aunque contempló la grabación de esta cita tan especial para un dvd, Torres desistió de la idea porque representaba unas complicaciones técnicas con las que no deseaba lidiar.

Ambos conciertos contarán con la participación de artistas invitados que serán una sorpresa, pero se sabe que entre ellos estará el cuatrista Christian Nieves, quien colaboró con él en temas como “Mi recuerdo”, popularizado por Ricky Martin y La Mari, de la agrupación Chambao.

Torres confesó que ante la cercanía del encuentro, que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Torres se siente algo nervioso. Después de todo, no es tan sencillo lograr evolucionar como artista sin perder el apoyo del público.

“Claramente, siempre me he tomado ciertas libertades musicalmente y soy muy dichoso de que la gente me haya aceptado esas libertades. Desde acústica, como “Como olvidar”, hasta el reggae, como “De rodillas” y la balada eléctrica, con Daddy Yankee, es una suerte haber podido hacer lo que me emocionaba en el momento y que la gente se fuera en ese viaje conmigo”, sostuvo.

Torres sostuvo que en el momento que atraviesa Puerto Rico la música es una manera de unir y conectar.