El cantautor puertorriqueño Tommy Torres ofreció esta tarde un concierto improvisado ante empleados de manejo de emergencias y refugiados en el estadio Mario Ñato Ramírez, en Yauco.

“Estoy aquí. Vine con un grupo de gente, no estoy yo solo. Un grupo de gente bastante grande. Fuimos hace un ratito a Guayanilla. Hemos estado en distintos lugares. Venimos acá, por lo menos, por mi parte personalmente a verlos a ustedes, a conocer un poquito de su historia, a conocer un poquito de lo que están viviendo para que no me cuenten, porque siempre la información llega tergiversada de una manera u otra y, como puertorriqueños (en el exterior), al área sur de Puerto Rico los tenemos en nuestra mente día y noche. La ansiedad se siente por no saber de qué manera ayudar”, expresó el artista antes de interpretar "Pegadito".

Torres dijo que su esposa Karla Monroig se prepara para viajar a la isla más adelante con suministros, pues aunque planificaba llegar con él en esta ocasión tuvo que quedarse porque la hija de ambos, Amanda, se enfermó.

“Cada cual tiene (y) trae un talento. Un doctor viene, trae ayuda. Un sicólogo viene, trae ayuda. Un ingeniero viene, también a ayudar a inspeccionar las casa y todo lo demás. Yo, como músico, pienso que la música tiene esa cualidad de poder desconectarnos de las preocupaciones por lo menos por unos minutos, y si yo puedo aportar un poquito de eso aquí para ustedes, pues creo que valdrá la pena”, añadió el artista, quien también cantó "Tu recuerdo", "Mientras tanto", "Querido Tommy" y "Nunca imaginé" con una guitarra y un micrófono conectado a un amplificador sobre una "pick up". Las personas que se acercaron corearon cada uno de los temas, según un vídeo publicado en Facebook por el usuario Radamés Cordero Seda.

"Una vez más, les repito, están en los pensamientos de todos los puertorriqueños y todos estamos pensando de qué manera podemos ayudar", concluyó el artista. Antes de que Torres partiera, una mujer que se identificó como empleada del Departamento de la Familia le imploró, entre lágrimas, que le diera un mensaje a los refugiados para que accedieran a moverse a un área techada en el estadio que prepararon como refugio.

Desde que ocurrió el terremoto de 6.4 el 7 de enero, Torres y Monroig han sido dos de los artistas que se han mantenido colocando mensajes de solidaridad en sus redes sociales. Aunque reside en Miami, la pareja también tuvo una participación activa durante las manifestaciones del Verano del 19 que forzaron la renuncia del entonces goberndor Ricardo Rosselló Nevares.