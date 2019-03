Una abuela amorosa, desprendida, valiente y dedicada a complacer a sus nietos compartió hoy una emotiva reflexión en las redes sociales, luego de asistir a uno de los conciertos del exponente urbano Bad Bunny, que se presentó el pasado fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La reflexión escrita por Agnes Torres en su cuenta de Facebook detalla que su nieta Nicole quería ir a la tercera función del trapero, pero falleció antes del espectáculo. Torres, en su proceso de duelo y ante el amor incondicional que le profesa a su nieta, asistió al concierto del trapero junto a su esposo.

El escrito que se ha vuelto viral en las redes sociales aborda, entre otras cosas, la admiración de los jóvenes por el Conejo Malo y cuáles son las verdaderas necesidades de la juventud. La reacción de miles de personas al leer el escrito ha provocado llanto.

“Fue entonces que entendí . . . Que nuestros niños, adolescentes y jóvenes, nos necesitan. Necesitan del apoyo, necesitan que los acompañemos en la vida a hablar “su lenguaje”, a conocer sus inquietudes, a que los dejemos “ser”, que no los señalemos, que no los rechacemos. Lo que necesitan es sentirse “libres”, y no esclavos de sistemas. Este tema no es para debatir mi postura, respeto toda la estructura del sistema familiar como lo estableció el Señor Dios, Rey de mi vida; sino que utilizo la reflexión para comprender la necesidad de los seguidores de Bad Bunny. ¿Qué hacemos por la juventud de nuestro país? ¿Qué hago yo? ¿Qué haces tu? ¿Sabes cuáles son sus necesidades si lo que hacemos es encerrarlos en nuestras propias ideas y/o creencias limitantes?, reza parte de la reflexión de Torres, quien explicó esta mañana en el programa El Circo que como creyente el verdadero cambio se da a través de la fuerza de Dios.