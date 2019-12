View this post on Instagram

Hoy salió al mundo TBT4EVER. Una canción que habla sobre amores platónicos y cómo nos hacen vibrar... ¡demasiado feliz con esta nueva etapa! Gracias @yeramusic por llevarnos de la mano con tu música y tu flow, @dannocean por sumar tu talento y tu buena onda, @_mosty por ese toque de profesor que sólo tú tienes, a @soloosel , @momoroom_ , @andres_arochi y a todo el equipo de @cineburo por crearnos un mundo para volar de noche, a @manuelbuenobotello y las @flaminguettes por hacerme la #señoraxola más chida ever, a @adrianglezc @interdimensionalife y @drssthefckup por siempre hacerme lucir fine, a @franciscogh por ser el A&R de nuestros sueños, @warnermusicmex y @seitrack por el Dream Team... El año casi se acaba pero esto apenas empieza #TBT4EVER ???? ?? @janitello