La música del virtuoso cellista Yo-Yo Ma se escuchó hoy en los alrededores de la Plazoleta de la Torre Municipal de Hato Rey, a donde llegó el poco después de su arribo a Puerto Rico para cumplir con varias presentaciones en San Juan.

Yo-Yo Ma, aclamado en todo el mundo por su dominio del instrumento, decidió tomar por sorpresa a las personas que se encontraban en el espacio público ofreciéndole tres temas de su repertorio. Al escuchar las cuerdas, el público lo rodeó con cara de asombro y varios comenzaron a grabar o tomar fotos del inesperado concierto.

Keren Torres Díaz no pudo contener la emoción y comenzó a llorar frente al maestro. La joven estudiante de cello en la Escuela Libre de Música se emocionó todavía más cuando, al terminar la pieza que estaba tocando, Yo-Yo Ma se acercó a ella para entregarle una taquilla para el concierto que ofrecerá mañana en el Centro de Bellas Artes en Santurce.

Puerto Rico es la más reciente parada del artista que se encuentra de gira con su recital “The Bach Project”.

“Siempre me propuse verlo en concierto, en persona, aunque fuera de lejos. Y en verdad no me esperaba esto, verlo en persona, y por eso estaba bien emocionada. Obviamente iba a comprar taquilla para el concierto de mañana, pero se fueron rápido y me frustre bien brutal. Se lo dije a mi profesor de cello”, dijo la joven de Vega Alta que cursa el undécimo grado.

El sábado, el cellista unirá su talento al de otros grandes artistas de la música popular puertorriqueña durante el Puerto Rico Block Party en la Plaza Minillas de Santurce. Esta actividad comenzará a partir del mediodía con diferentes actividades culturales.