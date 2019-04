Nuevo Laredo, México - El reconocido violonchelista chino-estadounidense Yo-Yo Ma ofreció este sábado un concierto gratuito en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, en el que reivindicó la cultura para construir puentes y no muros.

Yo-Yo Ma acudió a pocos metros del puente internacional de Nuevo Laredo para interpretar algunas de las “Suites” de Johann Sebastian Bach como parte del proyecto con el que pretende impulsar la capacidad de la música para hablar de una humanidad común.

Yo-Yo Ma, world renowned cellist, just started playing Bach in Laredo, under the international bridge to Mexico.



His next stop: Nuevo Laredo.@ExpressNews article coming soon. pic.twitter.com/s5knvoTO1s — Silvia Foster-Frau (@SilviaElenaFF) April 13, 2019

Esto “en un momento en que la conversación cívica a menudo se centra en la división”, aseveró el violonchelista nacido en Francia hace 63 años.

“He vivido mi vida entre fronteras, entre culturas y entre generaciones, ahora es el momento de hacer una primera acción, yo voy a plantear algunas ideas”, aseguró el violonchelista antes de iniciar el concierto que se celebró en la calle donde inicia la frontera entre Estados Unido y México.

En clara referencia a la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, de convertir a México en país que albergue temporal a los migrantes centroamericanos que solicitan asilo a Estados Unidos, el artista aseveró que México “no es un hotel y no está a su máxima capacidad”.

“Siempre buscamos la verdad y la comprensión. El presidente (Abraham) Lincoln dijo que el gobierno es del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Vivan los dos Laredos”, dijo desde la mexicana Nuevo Laredo, fronteriza con la estadounidense Laredo.

“En la cultura siempre buscamos construir puentes y no muros”, concluyó Yo-Yo Ma.

Al término de su interpretación de Bach, el violonchelista solicitó permiso para interpretar una pieza del músico catalán Pau Casals (1876-1973) dedicada a la libertad.

El violonchelista reivindicó que la libertad es un derecho inviolable de los seres humanos e incluso de los animales.

Señaló, además, a los pájaros que estaban en los árboles y celebró la libertad que tienen de volar hacia dónde quieran, un derecho que deberían disfrutar todos los hombres y mujeres del mundo, según dijo.

Yo-Yo Ma comenzó sus actividades en Nuevo Laredo con una charla con jóvenes creadores e impartió una breve clase a músicos de la ciudad.