La cantante Yolandita Monge enfrentó recientemente una nueva pérdida. Hoy trascendió que su padre, Héctor Monge, falleció la semana pasada a causa de problemas respiratorios que lo afectaban hace algún tiempo, confirmó la publicista de la artista, Edumil Ruiz.

El hombre de 93 años se había trasladado a la Florida junto a su esposa y madre de Yolandita, Iris Delia Betancourt, tras el embate del huracán María.

En una entrevista reciente con El Nuevo Día la artista explicó que su papá tuvo que irse de Puerto Rico debido a que su condición requería que se le suministrara oxígeno las 24 horas del día.

Yolandita se mantenía pendiente de su papá y estaba en comunicación con él constantemente. Según relató, la relación entre ambos era muy cercana.

“Yo me parezco mucho a mi padre. Me parezco a mi mamá físicamente, pero en la forma de ser mucho a mi padre. Mi padre me enseñó lo que soy yo hoy. Es un hombre muy humilde, de mucha fe. Siempre ha respetado nuestras posiciones. Somos muy unidos y bueno nos apretamos todos ahí; los que quedamos (en la familia)”, expresó Yolandita.