A 100 años del natalicio de la compositora Sylvia Rexach, el 22 de enero de 1921, son muchos los que celebran su corta, pero intensa vida y trayectoria como compositora, cantante, poeta y sindicalista, entre muchos otros roles. Para la cantante Josy Latorre, quien lleva 50 años cantando sus composiciones, según dice, dar a conocer sus canciones se ha convertido en un “compromiso de vida”.

“Mis historia con Sylvia empezó a los 22 años porque tuve la oportunidad de presentarme en el café teatro La Tea, en San Juan, acompañada por el maestro Tuti Umpierre, que era el guitarrista que la acompañaba y para mi eso fue maravilloso. Desde ahí quedé vinculada para siempre con la música de Sylvia”, afirma Josy, quien destaca que la compositora era una mujer adelantada a la época que le tocó vivir y que ha trascendido generaciones con su música.

“Cuando ves las interpretaciones de la música de Sylvia que hacen los jóvenes, ves que le añaden un estilo diferente, no es el bolero tradicional cortavenas que se cantaba en trío. Pero la música de Sylvia se presta para eso”, comenta la cantante, quien como parte de las celebraciones de este año ha remasterizado su disco “Sylvia Rexach en Jazz”, una producción de 1992, con 16 arreglos bajo la dirección de la pianista Amuni Nacer. “Yo no soy cantante de jazz, pero pude insertarme para cantar su música en ese género”, agrega la artista. De hecho, dice que tuvo la oportunidad de preguntarle a la compositora Ketty Cabán -amiga de Sylvia y que fue parte del combo que ella creó, Las Damiselas-, sobre qué pensaría la cantautora sobre llevar sus composiciones al jazz. “Me contestó que a ella le hubiese encantado escuchar sus canciones tocadas de esa manera”.

Josy Latorre remasterizó su disco “Sylvia Rexach en Jazz”, una producción de 1992, con 16 arreglos bajo la dirección de la pianista Amuni Nacer. (Suministrada)

Precisamente, el periodista y creador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular, Javier Santiago, indica que Sylvia Rexach le puso voz a la mujer en términos del pentagrama popular y coincide que su importancia se basa en que estaba sumamente adelantada a lo que era la música de ese momento. “Su música tenía mucha influencia del jazz y por eso es por lo que la transferencia a ese género ha sido tan fácil”.

Según el veterano periodista, no hay dudas de que Sylvia Rexach fue la compositora que más trascendió en el pasado siglo. “Pero también era parte de un equipo de mujeres de vanguardia. Tenemos que notar que, en términos de la composición femenina, ese grupo estaba compuesto por ella, Puchi Balseiro, Mirta Silva y Ketty Cabán, dentro de muchas otras compositoras”, explica Santiago, quien cree que Sylvia logró sobresalir aún más después de su muerte. “Yo diría que es como un mito, al igual que pasó con Julia de Burgos”.

En ese sentido, dice que hay una similitud entre ambas, aunque sus vidas o la forma en que vivieron no se parecen. “Pero para la gente, ambas han tenido más exposición. David Ortiz, por ejemplo, hizo una vez una grabación dedicada a ellas y hay un proyecto de Ballet de San Juan, ‘Dos musas del agua’, que también tenían la poesía de Julia y las canciones de Sylvia”.

“La trascendencia de Sylvia se puede ver en su arreglos de voces, en sus melodías y armonizaciones y, definitivamente, esa mezcla de ella con Tuti Umpierre fue mágica, un binomio muy importante. Cuando uno estudia las canciones de Sylvia son dos elementos que están presentes para todo amante de la música popular”, explicaSantiago, tras indicar que, además del disco de “Sylvia en Jazz” de Josy de la Torre con Amuni Nacer, se han hecho muchas versiones en ese género de la música de la compositora. “Alma adentro, por ejemplo, le da título al disco del galardonado saxofonista Miguel Zenón”.

Los jóvenes descubren a Sylvia Rexach

Lionel Villahermosa, mejor conocido por Lío Villahermosa, un joven artista multidisciplinario y gestor cultural puertorriqueño, dice que explorar e investigar sobre la vida y obra de Sylvia Rexach se convirtió en un “proyecto de vida y en casi una obsesión”.

El artista multidisciplinario Lío Villahermosa ha dado a conocer ha dado a conocer la música Sylvia Rexach a jóvenes que no la conocían. (teresa canino rivera)

Recuerda que en escuela elemental, como en cuarto grado, salió la serie televisiva “Hasta el fondo del dolor” con Sharon Riley interpretando a su mamá. Y dice que desde ese momento conectó con su historia.

De hecho, desde 2013, el artista ha hecho presentaciones y propuestas alrededor de la figura de Sylvia Rexach. Por ejemplo, dice que su primer tributo formal fue en la Casa Cultural Ruth donde él trabajaba. “Ahí cantó conmigo la cantante y compositora iLE, al igual que la ya fenecida cantautora Ivania Zayas. Eso fue desarrollándose como unos conciertos en los que no solo hablábamos de la Sylvia compositora, sino que también exploramos su parte sindicalista, sus ideales políticos y su trabajo como guionista de comedias”, comenta Lío, quien, en 2018, en alianza con el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico (MAC) y su proyecto MAC en el Barrio, le dio forma a “Inédita”, un proyecto escénico musical dedicado al estudio, rescate y homenaje del legado musical, político y cultural de la compositora.

“Es como una mirada a Santurce desde la figura de Sylvia. Pero también una mirada profunda más allá de la compositora y de todos los caminos que abrió para otras personas”, agrega el artista, quien cree que su música sigue atrayendo a los jóvenes.

“Es loco porque Sylvia murió hace 60 años y esas canciones se escribieron mucho antes, pero los chamaquitos se quedan asombrados cuando la escuchan. Hay algo de magia en su trabajo que no pierde vigencia. Pienso que no es solo por el tema del amor, sino que hay algo en su manera de decir, en sus melodías que atrae. Hay una genialidad en su manera de crear que la gente lo reconoce”, afirma Lío, tras resaltar la versatilidad de su música que, a su juicio, no son simplemente boleros.

De hecho, el artista señala que Sylvia Rexach fue precursora en Puerto Rico del movimiento conocido como “Filin”, un género cubano que surgió a finales de la década del cuarenta del siglo XX y que significó una transformación en la manera de componer y de interpretar.

Actividades en el centenario

Josy Latorre, quien está a cargo de coordinar los diversos eventos que se llevarán a cabo este año con motivo del centenario de la compositora, indica que también está programado un cancionero de su música de Sylvia Rexach, el primero que se hace desde la década de los 60. “He trabajado muy de cerca con Sharon para sacar este cancionero este año y ya está en etapa de preproducción”, quien ofrecerá hoy un concierto gratuito en la plazaoleta del Centro de Bellas Artes, en Santurce, desde las 5:00 p.m.

Además, también está organizando “La ruta de Sylvia Rexach”, un evento gratuito con el que se quiere llevar la música de la compositora a todas las plazas de los pueblos de Puerto Rico durante este año. “Se se va a hacer en coordinación con los municipios y con un auspiciador privado con el que estoy en conversaciones todavía. Pero aparte de eso, hay otros proyectos. Por ejemplo, un documental que está trabajando la cineasta Ivonne Belén que fue la que hizo el de Julia de Burgos y el de Clara Lair. Además de una presentación que Sharon va a hacer en octubre en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes en Santurce”.

Este año, agrega Josy, también se celebra el centenario de la radio en Puerto Rico y el cineasta Luis Molina está a cargo de todos los eventos que tienen que ver con eso. “Pero en diciembre tiene un gran cierre donde, además de honrar la radio, se les hace un homenaje a tres figuras de la música: Héctor Campos Parsi, Amaury Veray y Sylvia Rexach”. (Para información adicional sobre las actividades del centenario de Sylvia Rexacha se pueden comunicar con Josy Latorre al (787) 640-4704 o al correo electrónico entreolasyarenas@gmail.com).

Otros eventos

Algunas actividades que, aunque todavía están en etapa de preproducción, se espera que se puedan presentar durante el año:

• Hoy, sábado 22 de enero, Josy Latorre ofrecerá un concierto en la plazaoleta del Centro de Bellas Artes, en Santurce, desde las 5:00 p.m. (El evento es gratuito y el acomodo es limitado). Debe presentar evidencia de vacunación o prueba negativa de COVID-19.

• Transmisión del concierto “Sylvia Rexach en Jazz” mediante un especial de televisión. (En conversaciones con emisoras de TV)

• Recopilación y publicación de “Canta a Sylvia Rexach en su Centenario” un cancionero con las letras de las canciones de Sylvia. (En preproducción y búsqueda de auspicio)

• Presentación de música y baile en el Centro de Bellas Artes de Santurce en el mes de marzo con la cantautora Zoraida Santiago y una reconocida escuela de baile dedicado a la música de Sylvia Rexach.

• Presentación musical a cargo de las cantantes Giselle Solis, Kiani Medina y Nancy Millán, representando al Trío Las Damiselas, fundado por Sylvia Rexach e interpretando el repertorio de Sylvia.

• Una representación del proyecto “Inédita” del artista Lío Villahermosa, con la participación de la cantante y actriz Isel Rodríguez (Teatro Breve). Se trata de una serenata en la plaza Las Delicias en Ponce con el auspicio del Museo de Arte Contemporáneo. Se interpretarán el repertorio de Sylvia incluyendo algunos temas inéditos.

• Cápsulas informativas para las redes sociales sobre la vida y obra de Sylvia Rexach a cargo de la actriz y productora Elia Enid Cadilla y la joven cantante Karla Marie Rosado.