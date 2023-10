Es normal y común que los compositores y cantautores se inspiren en situaciones de su diario vivir para escribir sus canciones. Sin embargo, no es tan común que lo hagan basados en situaciones tan dolorosas como podría ser una enfermedad que ponga en peligro la vida de las personas.

En el caso del intérprete de música sacra Abraham Velázquez fue movilizado a grabar el tema “Ganas de vivir” por la dolorosa muerte de su suegro a causa de un cáncer, así como por el diagnóstico realizado a su cuñada por la misma condición seis meses después.

Lo curioso de todo es que Abraham había compuesto este tema hace unos seis o siete años atrás. “‘Ganas de vivir’ es una canción muy especial para mí. En una ocasión escuché un testimonio de un sobreviviente de cáncer, donde me explicó que, a pesar del difícil proceso de la condición, durante esos meses donde tomaba la quimioterapia hacía ejercicio y se mantenía bien activo. Cuando él me contó su historia, yo le dije, ‘esos son ganas de vivir’. Y me quedé con esa frase”, detalló el cantante quien grabó en 1993 su primer álbum de música tropical sacra junto a su hermano David.

PUBLICIDAD

Una vez llegó a su casa, el puertorriqueño compuso la canción que trata del primer pensamiento que le viene a la mente al paciente cuando le dicen que tiene cáncer: la muerte. “Hay mucha gente que se abandona a ese pensamiento y que deja que ese pensamiento lo arrope, lo atrape y no luchan, no creen, pierden la fe y pierden la esperanza”, añadió Velázquez, quien se mudó con su familia a Orlando, Florida, hace 11 años. “Pensando en todo eso, escribí el tema ‘Ganas de vivir’”.

A pesar de eso, el autor de temas como “Gracias” y “Amarte” no la había lanzado por respeto a las personas que sufren esta enfermedad, así como por temor a que distintos sectores fueran a pensar que la grabó para aprovechar el ‘rating’ que esto pudiera darle. “Después de pasar la muerte de mi suegro, que era como un padre para mí, y luego el diagnóstico de mi cuñada, pensé que era el momento”, destacó Abraham, quien junto a su esposa Bethliza es pastor de la Iglesia Casa de Pan, localizada a solo minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando. “Los dos me dieron testimonios de muchas ganas de vivir, de mucha fe y de mucha esperanza. Muchas veces uno quiere aconsejarlos, pero es uno el que sale aconsejado”.

Impactante vídeo

Como protagonistas del vídeo, además del cantante, está su propia cuñada, Frances Dávila, quien todavía está pasando por el proceso de tratamiento de cáncer, así como otra sobreviviente de cáncer de toroides, Josie Ortiz, quien hace de una de las enfermeras. “Lo quise hacer así para que fuera bien real. Es un video que yo sé que da mucha esperanza y mucha fe. Porque se ve a una persona que realmente está viviendo el proceso, pero con su sonrisa y con sus ganas de vivir”, destacó Velázquez. “Hay herramientas y armas que Dios nos ha dado, que incluyen la fe, la esperanza, el amor, la gente que te rodea y son elementos que nos ayudan a luchar y a seguir viviendo”.

PUBLICIDAD

Lesión de rodilla

En estos días, el intérprete de “Hija mía” camina despacio y con cuidado debido a que hace unos meses sufrió una dolorosa lesión en una de sus rodillas, mientras jugaba baloncesto en Puerto Rico. Diagnosticado y operado por una rotura en el tendón rotuliano de la rodilla derecha, Abraham lleva consigo en todo momento una rodillera de aluminio que lo ayuda en su recuperación.

“He jugado baloncesto toda mi vida y, aunque había tenido algunas lesiones leves de tobillo, nunca me había pasado algo como esto. Estaba jugando aquí en la isla y en el segundo juego brinqué para hacer un güira y sentí que se me fue la rodilla”, explicó el artista de 46 años. “Rápido me vió un médico y me dijo que tenía como 10 días para operarme. Regresé a Orlando, me vio el cirujano un lunes y el viernes ya me había operado. Esos primeros días fueron bien dolorosos y duros. Pero ya estoy en el proceso de las terapias y dentro de unas semanas me quitan esta rodillera”.

Abraham Velázquez tuvo que ser operado de su rodilla derecha, luego de lesionarse jugando baloncesto. (Alexis Cedeño Laboy)

Concierto en la isla

Otro detalle que tiene muy animado a Velázquez es su presentación el 17 de febrero de 2024 en el Coca Cola Music Hall, en San Juan, con el espectáculo “Ganas de vivir”, conde hará un repaso de su carrera artística, e incluirá temas variados que ha grabado en ritmo de salsa, merengue, bachata, balada, pop, urbano y ritmos mexicanos, entre muchos otros. Además de eso, el cantante tratará de que lo acompañen la mayor cantidad de colegas con los que ha grabado en su carrera, incluyendo a sus hijos y, por supuesto, a su esposa Bethliza.

PUBLICIDAD

Antes de esa presentación en la isla, el puertorriqueño dará el 25 noviembre de 2023 un espectáculo muy especial para él, ya que estará acompañado por su esposa y tres hijos, y que es titula “Amor Forever”, el cual ha presentado en ocasiones anteriores, incluyendo uno en el Centro de Bellas Artes de Caguas a principios de este año.

“Es un concepto donde celebramos los 25 años de amor entre mi esposa y yo, donde cantan mis hijos, en un concierto familiar y que ha sido todo un éxito en cada lugar donde nos presentamos”, añadió el cantante, quien tres hijos, dos varones de 28 y 20 años, así como una adolescente de 17 años.