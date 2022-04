Por los pasados años, la joven cantante puertorriqueña Agatha se ha preparado sin cesar dentro y fuera de los escenarios con el propósito de convertirse en una figura importante en el panorama musical a nivel local e internacional.

Su más reciente sencillo, titulado “0 a 100″ es un ejemplo de la versatilidad sonora de esta chica quien lo mismo puede cantar en español que en inglés, al igual que ritmos urbanos como el reguetón y el trap, o sonidos más suaves como una balada o música electrónica.

“Yo definiría mi música como alternativa urbana, con un toque de pop oscuro, con sonidos un poco místico”, explicó la compositora de 28 años, cuyo nombre de pila es Agatha Gómez Casiano. “Mis canciones no son muy felices, son un poco oscuras, aunque esté hablando de algo positivo, porque me gusta contar historias. Yo escribo de situaciones que no necesariamente me pasaron a mí, pero que yo sé que le ha pasado a otra gente o unas realidades exageradas de mi infancia”.

En el caso del tema “0 a 100″, producido por Federico López, fue creado de una manera fuera de lo convencional y alejándose de la manera en que la cantante ha trabajado otros sencillos que ha grabado. “Yo soy bien meticulosa con mi música. A mí me gusta grabar una pista y decidir dónde añadirles elementos a los temas. Hago como una maqueta y después me siento en la computadora y la hago”, explicó la artista, cuyo padre es natural de la República Dominicana. “Sin embargo, en el caso de ‘0 a 100′, Federico hizo una pista, a pesar de que él no produce reguetón, y me dijo que quería hacer algo en la línea de reguetón lento como lo que hace DJ Blass, más de la vieja escuela”.

De esa manera, López hizo una pista y la produjo. Sin embargo, en un principio Agatha no se encontraba cómoda al interpretar el tema. Por lo que se mentalizó en la manera en que lo iba a hacer. “La manera en que lo hice fue inspirarme en cantar las travesuras y las cosas que hacía mi grupo amistades cuando vivía en Puerto Rico y era una adolescente”, mencionó la artista, mientras se reía. “Entonces empecé sucesivamente a improvisar con la letra y con la melodía y se logró crear la canción”.

Metamorfosis musical

A la edad de 18 años, esta joven comenzó estudios universitarios en Boston, pero al poco tiempo se dio cuenta de que su verdadera vocación era la actuación y la música. Por tal razón, a los 20 años decidió mudarse a la ciudad de Nueva York para perseguir su sueño. Desde ese momento, se ha dedicado a estudiar en algunas de las escuelas de actuación más prestigiosos de Nueva York, cómo los estudios Michael Howard y el Instituto de Cine y Teatro de Lee Strasberg, tomando talleres de teatro, clases de ópera y clases de guitarra.

La primera canción que Agatha grabó formalmente fue una composición suya titulada “Cosquillita” que le mostró a su amigo Gustavo Laureano, cantante del grupo de rock en español “La Secta All Star” y quien rápidamente accedió a grabar. El alegre vídeo fue filmado en su totalidad en Santo Domingo. Luego de grabar ese tema en español, Ágatha decidió crear otros temas musicales en inglés.

“Aunque soy latina, empecé componiendo en inglés, porque me crie hablando inglés y me gusta mucho la música anglosajona, al igual que me gusta mucho la música de otros países”, mencionó la joven, quien luego grabó temas en español como “Dilema” y “Recreo”. “El poder componer y grabar temas en inglés es algo que no quiero abandonar”. Con esto en mente, la artista se encuentra trabajando en una producción musical, que podría ser un álbum de larga duración, en la cual ofrecerá al público un sinnúmero de temas con ritmos y temáticas variadas.

“Me encanta lo urbano, me encanta el reguetón, pero hago un poco de todo, soy muy versátil donde igual puedo interpretar el pop urbano, el trap, la balada en piano en inglés, o la electrónica”, explicó. “Tengo tanto que decir y he compuesto tantas canciones que las voy a soltar todas y que todo el mundo escoja lo que quiera escuchar”. Este álbum está próximo a ser completado y la cantante espera que antes de septiembre ya esté disponible para que el público lo disfrute. Además de su colaboración con Laureano, Agatha también ha grabado temas con el dominicano Chimbala en el sencillo “Ay No” y Max Vangeli con “LMK”.

Compleja la industria de la música

Ante la pregunta de cuán difícil se ha hecho darse a conocer y que el público escuche sus canciones, Agatha mencionó que la presencia de las redes sociales es un elemento que, igual que puede ayudar a un joven artista, también lo puede afectar. “Actualmente hay mucha saturación en las redes sociales. Hoy en día todo el mundo puede escoger lo que quiera escuchar. No es que una disquera o un canal de televisión o la radio te lo impone. Hoy en día todo el mundo como que quiere usar su plataforma para presentar su música”, añadió la artista. “Y como yo soy un poquito tímida en las redes, aunque trato de hablar con la gente y subir cositas, pero soy tan artista y me enfoco tanto en lo que hay detrás, lo que es el arte como tal, que te puedo decir que se me hace complicado”.

Para la puertorriqueña, los pocos años que lleva en la música le han parecido como una montaña rusa de emociones y situaciones. “Hay personas que conozco que me quieren apoyar, otras que también conozco que no me han querido dar la mano, entonces todo este proceso de darme a conocer ha sido como un ‘roller coaster’, pero que no me desanima para nada”, comentó la cantante.

Apasionada de la actuación

Al igual que con la música, Agatha siente una gran pasión por la actuación. De hecho, ha participado como actriz en el programa “Show Me A Hero” de HBO, en la serie de Netflix “Orange is the New Black” y en la película de Caribbean Films y de Bou Group “Los Leones”, protagonizada por Ozuna y Clarissa Molina.

“La actuación tiene una magia muy ‘cool’ que tú puedes transmitir a las personas en lo visual. Lo único es que uno tiene que esperar para que esas oportunidades lleguen, para que te llamen para esa audición”, añadió la actriz, quien aparecerá en el 2022 en dos nuevas producciones, incluyendo “Odisea”, con Ozuna, y también “El Brujo”, una película del director dominicano Archie López. “Ahora mismo estoy más enfocado en la música, pero no abandono la actuación para nada. Lo que pasa es que la música requiere más energía, más viajes, cantar en shows, mantener una imagen. Mientras que, en la actuación, siento que uno puedo esperar un poquitito y como quiera tener un fruto”.

Influencia artística

Desde que la cantante era pequeña tuvo contacto directo con verdaderas estrellas de la música quienes venían a Puerto Rico a dar promoción de sus álbumes y de sus conciertos. Esto gracias a que su madre, Maritza Casiano la exitosa productora de espectáculos quien tuvo a su cargo en la década de 1990 y 2000 actos como los de Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Ricardo Arjona y Cristian Castro, entre muchísimos otros.

Esto le brindó una perspectiva diferente de lo que era la industria de la música. Sin embargo, en ese periodo de su vida, Agatha no puede identificar ningún artista que haya contribuido a sus deseos por inclinarse a la música. “En ese momento, yo veía todo como una diversión, imitaba a los artistas y hacía mis travesuras, pero para mí ese mundo era el trabajo de mi mamá”, explicó la cantautora. “De lo que sí estaba segura es que siempre supe que yo quería ser artista. No sabía muy bien quería actuar, cantar o bailar. Por lo que, en ese periodo de mi vida, me dediqué a disfrutar de la vida con mis amistades”, señaló entre risas.

Defensora del autismo

De igual, Agatha se mantiene activa Agatha ha sido una defensora del autismo desde que su hermano menor fue diagnosticado con la condición. De hecho, en 2016 lanzó la canción original “Loving Lullaby” los fondos recaudados se destinaron a varias entidades de Autismo y la creación del primer Centro de Entrenamiento de Autismo en América Latina. El año en que se lanzó, la canción, “Loving Lullaby”, apareció en un ‘billboard’ en Times Square durante el mes de Concientización sobre el Autismo. Agatha también creó un foro en @BluesBiling para educar y apoyar a los hermanos de personas con autismo.