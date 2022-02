La artista puertorriqueña Agatha, conocida por sus participaciones como actriz en series de televisión, se abre paso como cantante emergente, rol que resaltó como uno en el que “puedes estar constantemente creando”.

Ese rol creativo al que se refirió Agatha Gómez Casiano, nombre de pila de esta joven artista, lo lleva consigo desde pequeña, gracias al oído musical que desarrolló acudiendo a espectáculos que su madre, la reconocida productora de eventos, Maritza Casiano, organizaba en Puerto Rico.

”En la música puedes estar constantemente creando, pero en la actuación no”, indicó Agatha, quien promociona su nuevo sencillo, “De 0 a 100″, después de lanzar “Recreo”, ambos de su autoría.

En el nuevo tema, Agatha fusiona ritmos urbanos con sonidos alternativos para crear lo que ella describe como un “reguetón sensual y místico”, en tributo a su adolescencia cuando creció escuchando el bailable ritmo. Según explicó a Efe, durante su adolescencia y juventud se nutrió “de tanto artista, tanta voz y vocalización”, que su oído musical se “desarrolló rápido” e imitaba a estos intérpretes.

”Entonces, también lo hacía en la actuación y me gustaba mucho la comedia. Participé en obras, cantaba en ‘shows’ del colegio, pero no era disciplinada”, admitió la joven cantante, quien debido a su conducta indisciplinada, vivió en Puerto Rico hasta los 14 años cuando fue expulsada del colegio y partió a República Dominicana.

A sus 18 años, y tras terminar la escuela superior, partió a la ciudad de Boston (Massachusetts, Esatdos Unidos) a comenzar sus estudios universitarios.

No obstante, al poco tiempo se dio cuenta de que su verdadera vocación eran la actuación y la música, por lo que se mudó a Nueva York para perseguir sus sueños.

En Nueva York, logró su primera oportunidad como actriz al participar en dos capítulos de la serie de HBO “Show me a Hero”, que ganó un premio Globo de Oro.Luego, actuó en un capítulo de la serie de Netflix “Orange is the new black”, donde cantó un tema de la cantautora y escritora dominicana Rita Indiana.

Tras probarse en el campo de la actuación, Agatha decidió adentrarse a la música de la mano de su compañero, el músico dominicano Federico López, director de la banda del dominicano Riccie Oriach.

En la música, además, ha tenido colaboraciones con el dominicano Chimbala en el sencillo “Ay No”, con el vocalista de la banda puertorriqueña de rock La Secta All Star, Gustavo Laureano, en “Cosquillita”, y “LMK” con Max Vangeli.

Pero, de acuerdo con Agatha, no tiene ninguna preferencia sobre la actuación o la música.Según explicó, su propósito artístico es: “que yo pueda transmitirle a las personas a través de la música y la actuación lo que grandes estrellas me transmitieron a mí”.

Entre esas conocidas estrellas del cine, mencionó a Brittany Murphy, Sandra Bullock y Angelina Jolie.

Agatha, además, es parte del elenco de la película “El Brujo” de Archie López y de la anticipada película biográfica de Ozuna donde interpreta a Francheska. Ambas películas se estrenarán en 2022