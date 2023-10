Sin duda alguna, el género musical que más se escucha actualmente en Puerto Rico y en muchos países a través del mundo es la música urbana. Esto puede incluir ritmos como el reguetón, el trap o el dembow.

Dentro del género hay un segmento que no es tan conocido, pero que se ha ido abriendo camino poco a poco, sobre todo entre la juventud: la música urbana sacra. Con unas producciones sonoras de alta calidad, pero con una temática completamente diferente a la música secular, son muchos los exponentes que sobresalen y que son dignos de ser escuchados tanto por el mensaje que quieren llevar, como por lo que representan.

“La realidad es que me siento orgulloso de poder formar parte de la música cristiana. La música cristiana está haciendo un trabajo increíble”, explicó Harold Velázquez, un cantante conocido como “El nene de Puerto Rico” y que a sus 20 años es considerado como una de las figuras del género sacro urbano con más futuro. “Yo veo el esfuerzo que hacen mis colegas al producir sus canciones, al hacer sus vídeos, la calidad que buscan traer y definitivamente, yo creo que tiene mucho valor el contenido que están aportando los creativos cristianos”.

Aunque en términos de popularidad, todavía la música urbana sacra no está al nivel de los artistas seculares, sí están a la par en el producto que están creando actualmente, según el artista urbano Alwin Vázquez, quien se ha dedicado a la música sacra desde que tenía 16 años. “Obviamente, no se compara con lo que está pasando en la música secular, pero vamos en camino, cualquier persona que escucha el producto, realmente sabe que estamos ya quizás igual o mucho mejor de lo que se está produciendo y creo que el momento no es que va a llegar, creo que ya está pasando”, destacó el cantante.

Juventud 100x35

Para aquellos que quieran comprobar de primera mano el crecimiento del género urbano sacro pueden darse la vuelta por el Coliseo Rubén Rodríguez, de Bayamón, el sábado, 28 de octubre de 2023, a partir de las 5:30 p. m., ya que ambos jóvenes formarán parte del evento familiar “Juventud 100x35″. Además de ellos, el público podrá también ver en tarima a otro exponente urbanos sacro, Gabriel Rodríguez EMC, así como al comediante Keropi Sánchez, a la cantante de música de adoración Grace y al pastor José Luis Hernández, organizador de este evento que se ha celebrado en siete ocasiones.

“Esta es una excelente oportunidad para que los jóvenes y aquellos padres que estén buscando nuevas rutas para sus hijos y llevarlos por el camino correcto, puedan hacerlo con nosotros, a través de la música y a través del mensaje de la palabra del evangelista José Luis Hernández”, añadió Vázquez, intérprete de “La vida entera” junto a Alex Zurdo. “Hacemos el enfoque a la juventud, pues lamentablemente en este último tiempo estamos viendo cómo está siendo atacada con un sinnúmero de mensajes negativos, por lo que queremos aportar con temas positivos que tan necesarios son en estos tiempos”.

“Para mí es una bendición y un privilegio poder estar en la tarima de ‘Juventud 100x35′, pero también lo veo como una gran responsabilidad de llevar un contenido de bendición a cada persona que se dé cita a ese lugar. Por eso, además de que lo disfruto mucho y la paso bien, me he preparado para cuando esté en el escenario pueda ser de bendición para cada persona que asista a la actividad”, destacó Velázquez, quien lanzó hace unas semanas el álbum “Nos toca a nosotros”.

Este evento es gratis, por lo que no hay asientos numerados, sino que el público se acomodará por orden de llegada. Las puertas del Coliseo en Bayamón abrirán a las 4:00 p. m. Antes del espectáculo habrá también una feria de empleos para beneficio de aquellos que busquen trabajo.

Temática positiva

A diferencia de lo que son las canciones de reguetón o trap seculares, donde el lenguaje y la temática no es el más adecuado para jóvenes y, mucho menos, para niños, en el caso de lo que se trabaja dentro de la música sacra busca hacer todo lo contrario.

“Nosotros usamos la misma herramienta, con sonidos similares, pero llevamos un mensaje que impacta y que cambia los corazones”, detalló Vázquez, de 34 años y quien desde joven trató de impactar con sus canciones todo lo que ocurría en el residencial Luis Llorens Torres, donde se crio, con la guerra de puntos de droga que había mientras era adolescente. “Nosotros podemos decir 20 cosas de lo que nosotros creemos, pero si no metemos la palabra de Dios en las canciones, que es lo más importante, que es la que cambia y transforma, no estamos haciendo nada”.

De hecho, uno de los temas que escuchará el público en el espectáculo del sábado será “Jangueo”, grabado por Alwin y Harold, pero que casualmente nunca han interpretado en directo. “En la canción hablamos a los jóvenes de que el jangueo que está en la calle no necesariamente es el mejor, sino que el verdadero jangueo es poder compartir con amigos y familiares de una forma sana, teniendo a Cristo en el corazón”, mencionó Vázquez, quien ha grabado temas con artistas como Gabriel EMC, Indiomar, Jay Rodríguez y Zuleyka Barreiro, entre otros.

Para información sobre el evento “Juventud 100x35″, puede accesar la página de Facebook o https://todaviahaypoderdedios.com/, llamar al 787-785-8841, escribir a: juventud100x35pr@gmail.com.