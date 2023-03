Nota del editor: Esta es la quinta entrega de una serie de reportajes que publicará El Nuevo Día al viajar en exclusiva a Europa para cubrir el “Camínalo Tour”

MADRID.- Hay quienes gozan de la fortuna de contar con personas cuyos lazos de amistad se fortalecen durante el transcurso del tiempo, tanto así que se transforma en hermandad. El cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa es uno de esos afortunados, al contar con aquellos que por él llegan “hasta el fin del mundo” si fuera necesario y, si no, también.

En esta ocasión, desde Puerto Rico hasta Madrid, llegaron específicamente hasta el Palacio Vistalegre, este grupo con los que el sonero goza de una relación de hermandad por décadas, para presenciar el concierto del domingo y ser parte de la gira “Camínalo Tour” por Europa.

No es la primera vez que lo hacen, pues han llegado hasta sus conciertos en el Carnegie Hall en Nueva York, Miami, Los Ángeles y otros lugares. Sin embargo, aseguran que esta ocasión es aún más especial por tratarse de la plaza europea, en donde miles siguen su música, algo que los llena de un inmeso orgullo.

“Se siente bien especial y no es la primera vez que lo hacen. Lo han hecho en diversas instancias. Eso lo que hace es unirnos más porque esos amigos míos que están ahí son como familia para mí y eso es lo que se queda”, dijo el vocalista previo a comenzar la velada en el recinto madrileño, que ocupó una versión reducida que ubicaba a 5,500 personas. “Esas muestras de cariño te dan entusiasmo, ánimo y es bonito”.

Para su gran amigo y compadre, el productor Luisito Vigoreaux esta presentación es una doblemente especial, pues hace unos 20 años, se encontraba en Madrid junto a Santa Rosa y, ante la ausencia inesperada del moderador de esa noche, le tocó presentarle.

“Llegué a ver a mi compadre. De verdad que todo es un evento. Tuve la oportunidad de presentarlo la primera vez cuando vino aquí a la plaza en Madrid. Así que de eso hace muchos años y de verdad que me siento bien orgulloso de los logros que ha tenido. Verlo desde debutar en mi programa, estar en ese momento en Madrid y ver cómo ha crecido, me llena de orgullo. Te adoro, mi hermano. Lo mejor para ti y para tu familia, sabes qué somos uno compadre”, manifestó a la vez que chistó con que es más facil verlo pasear el perrito en su casa y no pasar por nueve horas de vuelo y batallar con la lluvia y el frío.

Santa Rosa, por su parte manifestó estar encantado de volver a Madrid luego de unos cinco años. Es común que este veterano cantante haga algún cambio en el repertorio en cada parada, y en esta ocasión añadió la canción “Hombres en la luna”, con la que deleitó al público español y, en su mayoría latinoamericano.

De igual modo, no dejó fuera los temas “Conciencia” y “Perdóname”, las cuales considera como las querendonas del repertorio, pues le abrieron las puertas al público internacional y el éxito internacional. Al igual que el recinto de A Coruña, la arena sin sillas permitió que la zona se convirtiera en una gigante pista de baile.

“Haberlo visto el jueves en Barcelona y con todo ese público latinoamericano, y el seguimiento que le dan, el que se conozcan sus canciones, es otra vibra completamente distinta de verlo en Puerto Rico. Acá ese éxodo ciertamente lo apoya y aquí en Madrid estamos con él”, dijo por su parte, el licenciado y analista político Eddie López.

Otro de sus amigos es Charlie Castro, propietario de C&C Security Servicees, Inc., quien expresó sentirse bendecido de contar con su amistad y con su cariño. “Tener la oportunidad de estar fuera de Puerto Rico y ver lo grande como artista y un amigo tan humilde y tan bueno como Gilberto Santa Rosa, que tenga este éxito, se lo merece. Es un caballero, un hombre grande en la salsa. La historia de la salsa sin Gilberto no existe y tenemos el privilegio de participar de esta historia. Súper orgulloso por nuestro hermano”, manifestó.

“Para nosotros es más que un orgullo ver a un puertorriqueño triunfar en donde estamos, aquí en Madrid, más que nada también a quien consideramos un hermano. Lo hemos visto en diferentes escenarios, pero verlo hoy en Europa, en Madrid, un sitio tan lejos de Puerto Rico, que a la misma vez que nos unen tantas cosas, es bien hermoso, es bien chulo. Veníamos en el taxi y el taxista conocer de Gilberto y de lo que es Puerto Rico a través de su música, yo creo que es la labor que él hace para nosotros sentirnos más puertorriqueños. Yo creo que eso es espectacular”, indicó su otro amigo Rey Vega, propietario de los restaurantes Metropol.

Mientras que su abogado, el licenciado Mario Rodríguez, así como su esposa Norma Rosario, también dijeron presente en esa noche especial. “Para nosotros realmente es un orgullo que él, al nivel que ha llegado, sigue viviendo en Puerto Rico. Sigue poniendo el nombre de Puerto Rico en alto, no solo en su calidad como artista, sino en su vida personal. Nosotros reconocemos eso y lo menos que podemos hacer es acompañarlo cuando se dan oportunidades como estas”, manifestó Rodríguez. “Estoy súper feliz de estar aquí con todo este grupo de Puerto Rico, darle este apoyo a una persona tan querida. El niño mimado nuestro. Y lo vamos a gozar. Venimos a gozar hoy”, agregó Rosario previo a que comenzara la noche con temas como “La agarro bajando”, “Montón de estrellas”, “Cartas sobre la mesa”, “Conciencia” y “Yo no te pido”.

Celebra la vida de su hija Miredys

Un momento de la noche se volvió especial, cuando el “Caballero de la Salsa” pausó su repertorio de una veintena de canciones para pedirle un favor al público.

“Resulta que hoy mi hija mayor está celebrano su cumpleaños 40. Lamentablemente, por razones de trabajo no me pudo acompañar. Les pido de favor que me acompañen en este coro para cantarle a mi querida hija Miredys Santa Rosa”, dijo el cantante boricua, para de inmediato escucharse a las cientos de personas cantando al unísono la canción “Cumpleaños feliz” para la primogénita del artista. “Feliciades hija mía, felices 40″, añadió al culminar.

Un enérgico público bailó y cantó temas como “Derroche”, “Vivir sin ella”, “Conteo regresivo”, “Que alguien me diga” y “Qué manera”.

Este último tramo del “Camínalo Tour” comenzó en París el miércoles pasado, continuó en Barcelona, Alicante y A Coruña, y esta semana se extenderá hasta Alemania, Suiza y Londres, hasta culminar en Palma de Mallorca.