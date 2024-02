Ana Isabelle recorre sobre el escenario su amplia carrera artística

Para una artista como la puertorriqueña Ana Isabelle, no existe mejor escenario que el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce para ofrecer un recorrido por su exitosa carrera artística e innegable talento en las artes, como lo son el canto, baile y la actuación.

“Estoy celebrando muchos éxitos. Me emociona mucho al corazón saber que ustedes se alegran por mí y me lo demuestran comprando una taquilla para verme. He sido bien bendecida en esta carrera, ha sido un largo trayecto, pero cada paso ha valido de algo bien bonito”, comentó ante los presentes.

La velada, que fue dividida en las etapas importantes que han marcado su trayectoria, comenzó con la interpretación de los temas “Me cambiaste la vida”, “La vida es bella” y “Quién dijo amigos”, éxitos de su álbum debut “Por el amor” en 2007.

Acompañada por una banda, tres coristas, un grupo de bailarines y más de una decena de artistas invitados, la cantante deleitó con su voz y talento “en un show nunca antes visto” a su fiel fanaticada desde la tarima de la Sala de Festivales Antonio Paoli.

PUBLICIDAD

Desde su infancia, Ana Isabelle Acevedo Avilés demostró su inclinación por las bellas artes, y así constó gracias a las proyecciones en el escenario de varios graciosos y conmovedores videos caseros.

Si tuviéramos que definir a la boricua, debemos utilizar sin duda alguna la palabra “polifacética”. Y es que, además de su talento en baile y la actuación, también se desenvuelve a través del piano y el violín, como lo hizo al entonar los temas “Cuando no estás” y “No soy de hierro”.

Como parte de sus más de 10 años en el mundo del espectáculo, conoció personas a quiénes ella cataloga como “ángeles” y que la han acompañado a lo largo del camino. El primero de ellos fue su amigo Juan Vélez, ganador de la cuarta edición de “Objetivo Fama” y con quien compartió el escenario para interpretar el tema que grabaron en 2007 “Se acabó”, escrita por otro amigo y colega, Luis Fonsi.

Luego, llegó la presentadora de televisión Dagmar Rivera para cantar juntos el tema de adoración “Tú estás aquí”, momento que se llevó una ovación de pie por parte del público. Por la línea del agradecimiento, extendió las gracias a su familia por el apoyo antes de cantar “Creer en ti”, cover que grabó tras ganar la primera temporada del concurso televisivo “Viva el sueño”.

Para continuar con la amplia lista de invitados, Ana Isabelle unió su voz junto a la cantante Elisanjy para el tema “Contigo a la distancia”, Kedward Avilés de los “Caribbean Tenors” con “Por amarte así”, “A puro dolor” con Ángel López, del grupo “Son by Four”, “Preciosa” con el cuatrista Luis Sanz y “Gloria” con el coro de niños de Caguas.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que en cada oportunidad que se le presentó, interactuó de manera muy cercana con su fanaticada.

Como era de esperarse, presentó sus más recientes canciones: “Hey”, nominado a Mejor Canción del Año balada/pop en “Premio Lo Nuestro”, el tema bailable “Ahé” y estrenó “Contigo puedo ser” dedicada a la encargada de “cambiarle la vida”, su perrita Sofía y quien la acompañó en el escenario.

Además de su distintiva voz, Ana Isabelle se desempeña magistralmente en la pista de baile y para la segunda parte del “show” recreó su paso por la competencia de baile de Univisión “Mira Quién Baila” donde participó en el 2022, logrado el segundo lugar. Para este segundo acto, denominado “Vegas”, se vistió de rojo y se movió al ritmo de fusiones con los temas “Lloraré las penas”, “I like it like that” y “You can’t stop the beat”.

En el tercer y último segmento de la presentación, transportó a la audiencia al teatro musical al estilo de Broadway, otro género que domina a la perfección.

“Los voy a llevar por un viaje de los musicales que he tenido la bendición de hacer y otros que deseo hacer”, comentó la bailarina.

El variado popurrí contó con temas del musical “Evita” como “Don’t crying for me Argentina”. De igual manera, presentó “Part of your world”, “Frozen”, “In the Heights”, “Into the woods”, “America”, “Wicked”, “Jesus Christ Superstar” y “On your feet”.

Por último, en honor al clásico musical “Chicago” se unió en tarima con la actriz Sara Jarque y a la soprano Hilda Ramos para “Somewhere”.

PUBLICIDAD