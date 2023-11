El veterano intérprete y músico rockero, Andrés Calamaro, afirma ser un estudioso de la salsa tanto o igual que el rock que ha hecho por más de 40 años.

Aunque en su natal Argentina, la clave salsera apenas se cultiva y se escucha, Calamaro se describe como un ávido aficionado de la salsa, en especial de dos grandes voces del género, los fenecidos puertorriqueños Ismael “Maelo” Rivera y Héctor Lavoe. Tanto así que adelantó que grabará un clásico del “Sonero Mayor” en su próxima producción musical.

“Soy un estudioso de la salsa buena. Sé perfectamente que voy a Puerto Rico, a donde está la tumba de Ismael Rivera, mi cantante preferido del mundo entero, porque todo lo que cantaba es oro. Para un cantante, músico e intérprete, todo lo que hacía Ismael Rivera no tiene explicación”, señaló este jueves en la tarde en entrevista telefónica desde Nueva York y donde se disponía a visitar los sectores y barrios latinos de la zona como el Bronx, Washington Heights y El Barrio (East Harlem).

PUBLICIDAD

Emocionado con el recorrido que pretendía realizar por los barrios latinos y visitar unas tiendas con legado musical de las estrellas puertorriqueñas, el músico argentino, ganador de seis premios Latin Grammy y dos Gardel de Oro en Argentina, rememoró que su acercamiento con la salsa fue un antes y después de descubrir al llamando “Sonero Mayor”. Para él bastó escuchar a Maelo para comenzar a estudiar la salsa y reconocer que se “la salsa de Puerto Rico se consagró en los años 70 como la mejor música latina con el permiso de Cuba y del tango de mis amores”, sentenció.

“Buenos Aires no es un territorio salsero, somos tan pocos los que conocemos a Maelo, Héctor Lavoe, Frankie Ruiz, somos muy pocos. Hay una canción en marca un antes y después en mi vida y es una de Maelo y es una canción tan importante que en vez de decírtela la voy a grabar en un disco y directamente la vamos a escuchar el año que viene. No lo voy a decir para que no me roben la idea. Al repasar a Héctor Lavoe siendo un cantante urbano que hizo los ritmos antiguos, algo moderno, que, duda cabe que Héctor Lavoe sea la música del Caribe, lo que es el rock & roll, ya sea por generación, actitud, vida trágica… En Centroamérica la salsa fue un dique de contención para el rock & roll y la música gringa y también lo es la música brasilera para el rock & roll. Si Dios quiere voy a terminar cantando salsa, ese es mi sueño poder algún día cantar salsa”, explicó el artista, que a su vez señaló que cada vez que habla de salsa en su país “muchos se ríen”al no entender su admiración por el género.

PUBLICIDAD

A solo días de estar con los boricuas

Todos estos pensamientos de Calamaro en relación con Puerto Rico se deben en parte a su llegada este fin de semana para presentar su primer concierto la isla el lunes, 6 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall. La velada de rock será a las 8:30 p.m. y los boletos están a la venta en ticketera.com.

La voz de “Flaca” visitó en una ocasión a Puerto Rico con el grupo Los Rodríguez y fue hace tanto tiempo que no precisó bien la fecha, de hecho, comentó en broma: “de eso no sé habla” en relación con la presentación que tuvo en un festival de rock.

“Va a ser la primera vez que me presente con nombre y apellido. Estudié mucho esta visita de ahora y estoy muy emocionado. Vamos a Puerto Rico con mucha responsabilidad, porque no soy un ignorante de la música de Puerto Rico. Voy con todo el entusiasmo y con el rock que muchos quieren escuchar y por supuesto las canciones de la gira”, sostuvo el creador del disco “Dios los cría”.

Calamaro ha grabado más de 30 álbumes, desde su primer disco “Hotel Calamaro” (1984) y tiene en su haber cientos de canciones y composiciones.

La gira del rockero comenzó en mayo en España y le permitió tocar en más de 20 ciudades en las que se sumaron Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, México y el sur de Estados Unidos.

“Estamos en el punto culminante de esta gira que no sé si acabará o será para toda la vida. El punto trascendental es ahora que me presento en Nueva York, voy a San Juan, en Puerto Rico y luego a Buenos Aires. Le llamo el triángulo de Las Bermudas latinos. Me atrevo a decir que Puerto Rico es una audiencia más rockera que reguetonera. No sé si la música urbana va a pasar de moda alguna vez, pero el rock & roll está para quedarse porque es una cultura”, sentenció el artista.

El repertorio del concierto será un importante repaso de su carrera musical y aunque aún no pisa suelo boricua, se atreve a decir que ya sueña con volver.