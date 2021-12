El cantante, músico y compositor Andrés Jiménez, “El Jíbaro”, tuvo que poner en pausa el encuentro que tenía con su público el pasado 26 de diciembre y el próximo 2 de enero debido a las más recientes órdenes ejecutivas por el repunte de contagios por COVID-19, que lo impidieron.

Sin embargo, esta mañana compartió las nuevas fechas del concierto con los suscriptores de El Nuevo Día, que pudieron ser parte de la más reciente plática que se da como parte de la iniciativa “Un cafecito con…”, que se han estado celebrando en agradecimiento al apoyo de los lectores de este diario.

Jiménez se prepara para lo que será un concierto de trayectoria, llamado “Vuelve el jíbaro a cantar”, a celebrarse el 19 y 20 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en el que interpretará canciones que identifica como las más importantes durante las cinco décadas en que se ha dedicado a cantar y llevar un mensaje.

“Lo más importante para mí es darle una noción de lo que ha sido mi carrera por estos 50 años, lo que he hecho, sobre cómo estaba la situación cuando comencé en los años 70 y cómo eso ha ido evolucionando a través de las próximas décadas hasta llegar al siglo 21 con toda una forma diferente de comunicarnos y las aportaciones que he podido hacer”, expresó el artista, quien ha grabado 36 grabaciones discográficas.

Durante el conversatorio, moderado por la reportera Shakira Vargas Rodríguez, el trovador compartió de una manera cómoda y amena desde un espacio íntimo de su hogar, donde pudo interactuar con algunos fanáticos, con quienes compartió su cercana relación con el café desde que era un niño, que lo llegó a recoger del palo y del piso en una finca que había heredado su padre. Tanto así que en la década de 1990 llegó a tener su propia torrefacción en el pueblo de Ciales.

El cantautor Andrés Jiménez tuvo un encuetro virtual con algunos suscriptores de El Nuevo Día como parte de la edición "Un Cafecito con...". (El Nuevo Día)

Debido al cambio de fecha del concierto, el cantante de música típica puertorriqueña está reevaluando el repertorio para que sea uno más significativo, pues anteriormente se inclinaba más al tema navideño. No obstante, asegura que en el espectáculo que tendrá casi dos horas de duración incluirá canciones emblemáticas como lo es “Despierta boricua” y otras nuevas relacionadas con el momento en que se vive.

“Con esta canción prácticamente me inicio en los quehaceres de la música, que forma parte de mi primer disco, lanzado en la década de 1970. Es una de las canciones que me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria. Es un llamado a que el pueblo despierte de su realidad, que, aunque políticamente puede ser quisquillosa para mucha gente, es una canción que de una manera u otra todo el mundo reconoce que es parte de mi carrera”, señaló, además de incluir “A mí me gusta mi pueblo” y “Café con pan”.

Ante la pregunta del suscriptor Manuel Torres sobre la canción más importante que ha grabado, Jiménez resaltó más bien “Madre solo hay una” como aquella que más satisfacción le ha dado, puesto que la figura de su madre ha sido una trascendental en su vida.

“Es con la canción que le digo a mi madre lo grande que fue para mí, lo que ha sido y lo que será siempre. Fue alguien que iluminó mi camino, estuvo al pendiente y tuvo la sabiduría de poquito a poco ir enseñándome cosas que sabía que en el futuro iban a ser importante para mí”, compartió el orocoveño, quien contó que fue su madre la que lo introdujo en el mundo de la música cuando de niño lo llevaba a rosarios cantados y estaba rodeado de trovadores.

De igual modo, habló sobre sus inicios en la música cuando perteneció a la agrupación Taoné, que surgió en el verano de 1969, junto a los cantantes Roy Brown, José (Pepe) Sánchez, Flora Santiago, Noel Hernández, Antonio Cabán Vale (el Topo), Neftín y Carlos Lozada.

Asimismo, para poder hacer llegar la música típica puertorriqueña a las nuevas generaciones menciona que la tecnología provee unos mecanismos para poder acercarse más a la juventud.

“Estamos entrando a una era diferente, de cambios a nivel general en el universo, me parece que vamos aprendiendo en el camino que el discurso político, como el de los artistas, tiene que cambiar. Tu perspectiva artística y política, que bien se pueden juntar para una canción, es algo que tiene que evolucionar con el tiempo. Tenemos que aprender a alejarnos de los dogmas del pasado y empezar a mirar el mundo de una manera diferente, ver la capacidad que tenemos como pueblo e insertarnos en el universo, dentro de las circunstancias en que está, y lidiarlo con la realidad política que nos ha tocado vivir por los pasados 500 años”, agregó el cantante, quien tendrá una presentación musical el Día de Reyes por primera vez en Miami.

Para El Jíbaro, vivimos en una época linda e importate, crucial para nuestro país y nuestra música, por lo que siempre apuesta a los nuestros y a esa generación de jóvenes de músicos talentosos que están comprometidos con la música típica y con lo que representa la identidad del pueblo puertorriqueño.

“Ahora con la nueva realidad de las redes sociales, la identidad puertorriqueña se cierra en un círculo y vamos a estar muy comunicados durante los próximos años. Esos nueve y medio millones de puertorriqueños alrededor del mundo vamos a estar comunicados a través de las redes y vamos a estar más cerca de lo que estuvieron las generaciones del 50. Es una nueva era para la música folklórica. Creo que durante todas estas décadas hemos podido cautivar la conciencia por la música del pueblo puertorriqueño. Cada día los puertorriqueños son más orgullosos de su música, sus raíces, su cultura, procedencia y su sentido de pertenencia a una nación como la nuestra”, manifestó.