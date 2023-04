Era el 1966 y el evento musical fue en Santurce. Un debutante cantante de nombre Andy Montañez debía subir a la tarima en unas de sus presentaciones como miembro de El Gran Combo de Puerto Rico luego de que Rafael Ithier lo reclutara cuando decidió conformar a la llamada “Universidad de la salsa” tras su ruptura con Rafael Cortijo y su Combo.

Se trataba de las primeras presentaciones en las que los Mulatos del Sabor alternarían con Cortijo y su Combo en el escenario, luego de que el “Sonero Mayor”, Ismael “Maelo” Rivera fuera apresado por posesión de drogas.

El joven de Trastalleres observaba distante a quienes eran entonces sus ídolos musicales, Cortijo y el cantante Maelo; los miraba a lo lejos desde su espacio como cantante de El Gran Combo, grupo que el maestro Ithier formó en el 1962 y que es y ha sido embajador de Puerto Rico en el mundo.

“Estaba empezando con El Gran Combo y tocaba alternar con Cortijo y su Combo. Yo estaba bien nervioso. Era un chamaco y tenía como 22 años. Era en Miramar. En esa presentación la gente estaba esperando a Maelo que estaba de vacaciones (preso desde el 1962 a 1966 por posesión de drogas). Cuando él sale esa era una de sus primeras presentaciones y era alternando con El Gran Combo. ¡Te podrás imaginar! Empezamos nosotros y la gente me empieza a abuchear y yo era un chamaquito. La gente gritaba ‘Maelo es tu papá’ y fue Maelo él que detuvo lo abucheos y pidió que me dejaran cantar. El público le hizo caso y me escuchó”, narró Andy de ese primer encuentro en el escenario con el “Sonero Mayor”.

PUBLICIDAD

La voz de “Las hojas blancas” tuvo su primera prueba de fuego frente a quien toda la vida le profesó una admiración incalculable. Andy se proclama un fiel admirador de Maelo y de Cortijo desde que los escuchaba de pequeño o los veía en el radio teatro de WKAQ.

“Siempre fui, soy y seré fanático de Maelo. Para mí es un gran honor poder homenajearlo y mantener vivo su legado interpretando sus canciones. Ismael es una de los cantantes que más nos han representado a nivel internacional. Tenía un don de cantar la salsa, la bomba, la guaracha y cuando cantaba los boleros los cantaba maravillosamente bien y siempre mi sueño fue cantar esos boleros”, aseguró el artista de 80 años.

Andy y Maelo no trabajaron juntos, más allá de la producción de Cortijo y su Combo original con Ismael Rivera “Juntos otra vez” que se grabó en una presentación en el 1974 en la que participaron los miembros originales, incluyendo al maestro Ithier. El eterno “Niño de Trastalleres” participó como corista.

Disco de Cortijo y su Combo (Suministrada)

Precisamente, uno de los deseos de Andy es honrar con una producción al “Sonero Mayor”. Llevaba más de diez años con esa idea en su cabeza, pero no fue hasta en medio de la pausa de la pandemia de COVID-19 que en conversaciones con su hijo Alfredo le indicó que era tiempo de hacer una grabación, pero con los boleros de Ismael, ya que es un repertorio menos reconocido.

“Papi siempre me mencionaba de los boleros de Maelo y los cantaba. Lo aprendí con papi, porque no conocía esa música de Maelo. Se los puse a papi y veía la reacción de él con cada bolero y de ahí empezamos a darle forma a lo que será el disco”, mencionó el hijo del salsero que reside entre Luquillo y Santurce, lugar que como reclama el propio artista es y será “mi casa por siempre”.

PUBLICIDAD

El disco viene de camino

Una vez con la idea clara de lo que deseaba hacer a nivel musical, Andy llamó al productor y músico Ramón Vázquez para hacerlo parte del proyecto. Su tercera producción independiente deberá estar lista en o después de mayo, ya que se encentra en la etapa de mezcla de los arreglos musicales y producción. Vázquez es el encargado de esa fase de la producción, ya que todas las voces fueron grabadas.

4 de abril de 2023. Guaynabo, PR. Entrevista con Andy Montañez y el productor musical Ramón Vázquez, tras desarrollar el nuevo disco de Andy inspirado en boleros de Ismael Rivera, llevada a cabo en el estudio fotográfico de GFR Medida en Guaynabo. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

“Un grupo selecto de artistas han dicho presente, sin pensarlo dos veces, para acompañar a Andy en este homenaje y el resultado ha sido muy bonito. Andy tiene un batallón de gente bien importante que se unieron. Está Miguel Zenón, Erick Figueroa, Ángel Cucco Peña, Jorge Laboy y todos estamos enamorados de los boleros de Andy. El disco va a tener un sonido refrescante y nuevo donde lo mismo se disfruta el bolero, el jazz … en la voz del grandioso Andy,” indicó Vázquez quien se encuentra muy satisfecho con el trabajo musical realizado.

Las cantantes que integran la producción son Jacqueline Capó, Ileana “Ile” Cabra, Millie Quezada, Liza Montañez (hija de Andy), Nayeli Selene (sobrina nieta de Andy) y Omara Portuondo.

Los músicos invitados son Luis “Perico” Ortiz Charlie Sepúlveda, Miguel Zenón, Jan Carlos Artime, Allain Mallet, Eduardo Zayas, Orlando Cardoso, Ramon Vázquez, Francisco Alcalá, Henry Cole, Ettiene Rivera, Tony Escapa, Zayra Pao Zayas, Karolina Meireles, Jean Lou, Edmar Colón, Enrique Kalani Trinidad, Jorge Laboy y De la Rosa y Fabiola Méndez.

En la selección de los boleros se encuentra “Fantasía sideral”, uno de sus favoritos y que basta con mencionar el nombre para que Andy comience a cantarlo a cappella.

PUBLICIDAD

Otro debut

El homenaje que Andy le hace al Sonero Mayor no se limita a la producción discográfica ya que el concepto de boleros se estrenará mañana, viernes, 21 de abril en un concierto en el Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

El espectáculo “Andy Montañez boleros que cantó el Sonero Mayor” también contará con algunas de las voces femeninas del Caribe que lo acompañan en la producción discográfica.

“Todas son voces extraordinarias que representan Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Estoy sumamente agradecido. Algunas son mis queridas amigas de años y otras como Ile al escucharla me encantó. Mi sobrina nieta va a estar en el concierto y para mí es una emoción porque se trata de la familia que uno tanto ama”, admitió con alegría el sonero que reconoció que se le pueden olvidar datos de su vida, pero no las letras de las canciones.

Los boletos para el concierto se consiguen en Ticketera.com y en la boletería del CBA de Santurce. El concierto es una producción de Alexandra LLC.