Solamente hay que sentir el clima tan agradable de estos días para darnos cuenta de que ya se acerca la Navidad. En un año tan extraño y raro, que ha sido marcado por la pandemia causada por el COVID-19, las ansias que tiene el pueblo de celebrar y cantar es sumamente alta.

Con esto en mente y como gesto de agradecimiento al pueblo, la Asociación de Productos de Puerto Rico, junto a una serie de auspiciadores, transmitirán el concierto “Navidad Hecho en Puerto Rico”, el Día de Acción de Gracias, el jueves 26 de noviembre, de 5:00 a 7:00 p.m. a través de las plataformas digitales de elnuevodia.com. Este concierto virtual gratuito contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, la Tuna de Segreles y los Pleneros Los Tremendos.

“La intención es regalar un momento de alegría y de paz a todos los puertorriqueños, no solamente los que viven en Puerto Rico, sino también los que están en la diáspora, porque se pueden conectar a través de las plataformas de El Nuevo Día”, indicó Aysha Issa, presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico. “Además, es un gesto en agradecimiento a todo el apoyo y el compromiso que siempre el pueblo ha tenido con los productos hechos en Puerto Rico y la calidad que está detrás del sello”.

Este evento surge como parte de lo que es la celebración del 110 aniversario de la organización, la cual se tuvo que alterar debido a la situación en el país ante la presencia del coronavirus. “Para este año teníamos entre nuestros planes hacer una actividad de celebración de los 110 años. Obviamente, la pandemia cambió todo y nos hizo ajustar todos esos planes”, comentó Issa. “Hicimos una alianza con la empresa productora de eventos eMotions y ellos nos trajeron a la mesa varias alternativas y entre ellas estaba el concierto virtual. Nos pareció espectacular, porque la idea de esta actividad era poder devolverles valor a los socios y agradecer a los puertorriqueños por el apoyo de Hecho en Puerto Rico”.

La Asociación de Productos de Puerto Rico lleva 110 años establecida y su objetivo principal es proteger, promover y apoyar todos los productos y servicios que se genera el país. Esto incluye manufactura, medicinas, capital humano, fórmulas químicas, servicios y tecnología, entre otros. Además, se ampara bajo legislación de Ley que establece que el Gobierno de Puerto Rico está obligado a comprar el 45% de sus gastos anuales en productos y servicios puertorriqueños. La asociación cabildea y asegura esto. También es dueña del sello de calidad de los productos Hecho en Puerto Rico y es quien lo otorga.

El Concierto Navidad Hecho en Puerto Rico fue grabado en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

Música clásica navideña

Como parte del concierto grabado en la Sala Sinfónica Pablo Casals, del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, se podrá disfrutar de un repertorio navideño tocado por la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, que incluirá las piezas “Aguinaldo de Coamo”, “Creo en Dios (I Believe)”, “Hossana (Cánticos de la montaña)”, “El seis chorriao” y “Villancico Yaucano”.

“La Orquesta Sinfónica de Puerto Rico es una institución que lleva 62 años en Puerto Rico y donde el 88% de los músicos son puertorriqueños. Por las pasadas décadas, nos hemos destacado por impulsar el repertorio clásico sinfónico de compositores puertorriqueños, sobre todo en esta época, donde ofrecemos conciertos tradicionales de Navidad que ya son parte de la experiencia navideña en la isla”, explicó Yabetza Vivas, coordinadora administrativa de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. “Nosotros tendremos un concierto tradicional de Navidad virtual el 25 de diciembre, así que un poco esto será un adelanto de lo que viene, con la intención de darle alegría a la gente, porque la verdad es que a todos nos ha afectado la pandemia. No tan solo a nivel económico y a nivel de salud, sino emocionalmente. Estos son espacios de respiros donde el arte y la cultura pueden traer un poco de alegría y esperanza para la gente. Y más un concierto como este que es gratuito y accesible para todos”.

En el caso de la Orquesta Sinfónica, recién en el mes de octubre comenzaron a grabar y transmitir de forma virtual lo que será la temporada de conciertos de este año, que se había visto paralizada por la pandemia. Aunque la situación es compleja y diferente, es una manera de que el público pueda disfrutar de la música clásica desde otro punto de vista. “Extrañamos al público. No tener el aplauso y ese sentimiento que se da al estar todos juntos en una misma sala es raro y es algo que no se da a nivel virtual. Pero sí nos ha brindado la oportunidad de tener otra mirada de la orquesta”, comentó Vivas, quien también es conductora de orquesta. “De esta forma tenemos tomas cercanas, la gente puede ver el instrumento y puede ver la cara de los músicos. Algo que dentro de una sala uno no puede ver normalmente. Es una mirada más detallada”.

Alegría y jolgorio

Otro de los grupos que brindarán su talento en esta transmisión será la Tuna de Segreles, que cumple a principios del año que viene 28 años de fundada. Entre las canciones navideñas que interpretarán está “Amanecer borincano” de Alberto Carrión, así como un popurrí de canciones típicas navideñas, todas de compositores puertorriqueños.

A lo largo de su trayectoria musical, que este próximo año celebran 28 años de fundados, la Tuna de Segreles ha ganado más de 50 premios internacionales.

“El hecho de que nos llamaran para participar en este concierto virtual nos da una gran emoción, ya que será una forma de llegar al pueblo. Además, nos da la oportunidad de celebrar con la gente el inicio de la Navidad, que es de los momentos más importantes para toda la isla”, destacó Jorge Cancel, admistrador, cantante y guitarrista de la Tuna de Segreles. “Nosotros mismos no hemos podido ni ensayar en estos siete u ocho meses, por lo que da la casualidad de que este es el primer concierto donde nos reencontramos. Eso hace que haya nuestra participación haya sido muy emotiva, porque tenemos una hermandad de muchos años”.

En cuanto a la puesta en escena, los 21 músicos en tarima mantendrán la distancia entre cada uno, pero nunca sin perder la chispa y la alegría que los caracteriza en tarima. “Segreles siempre se ha distinguido por cantar con mucha energía y mucha emoción”, explicó el músico. “En este caso, donde grabamos nuestra participación, lo hicimos como si hubiera público en las gradas y con la sala llena. Todo eso con la intensión de que todo el que nos vea en sus casas, sienta la misma energía que nosotros pusimos mientras cantamos los temas”.

El sabor de la plena

El sabor y el ritmo más pegajoso de nuestra música lo pondrán los Pleneros Los Tremendos, quienes tendrá a su cargo tocar clásicos navideños que se toca en las parrandas como “El ñá”, “Mañana por la mañana” y “Qué bonita Navidad”, de la autoría de Ángel Luis Pacheco, integrante de la agrupación.

Los integrantes de la agrupación de los Pleneros Los Tremendos, que llevan 15 años tocando juntos, se siente en la obligación de promover la cultura boricua a través de su actuación.

“Nuestra intención es llevar un poquito de tradición y alegría en esta época navideña que viene precedido por un año que ha sido bien retante para todos y todas”, mencionó Emanuel Santana, director de los Pleneros Los Tremendos. “Estamos muy contentos de juntarnos, porque por la misma circunstancia de la pandemia, es muy poco el tiempo que hemos podido pasar nosotros como grupo juntos. Queremos que ese buen rato que nosotros pasamos juntos, se refleje en todas las personas que vayan a disfrutar del concierto”.

Por otro lado, los miembros de la agrupación que llevan 15 años tocando juntos, se siente también en la obligación de promover la cultura boricua a través de su actuación. “Nosotros estamos sumamente honrados de formar parte de este concierto, ya que cuando tocamos nuestra música, sentimos una responsabilidad de hacer música de calidad y llena de respeto hacia nuestra patria”, añadió Santana, quien dejó claro que el grupo estaba disponible para presentaciones privadas. “Además, nos sentimos sumamente privilegiados de ser parte de esos músicos talentosos que van a disfrutar en este concierto”.