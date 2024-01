Como un regalo atrasado del Día de Reyes, el polémico exponente de música urbana Anuel AA anunció a través de sus redes sociales que este domingo, 7 de enero de 2024, brindará un concierto gratuito en el residencial Monte Hatillo, en Río Piedras, abierto a todo público.

“Puerto Rico, este año voy a hacer el Hiram (Bithorn), pero primero voy mañana (domingo) a prender en fuego Monte Hatillo. Todo el mundo en la isla entera, no importa de donde sean, los estoy invitando pal’ party”, explicó el puertorriqueño en una publicación en Instagram que estaba acompañada de varios imágenes.

“Esto es un party pa’ las familias, niños y niñas, pa’ los bandidos y las mujeres en todos los caseríos de Puerto Rico y pa’ todos los fanáticos en general en la isla entera. Es de gratis pa’ to’ Puerto Rico”, agregó.

La razón para dar este espectáculo gratuito es una sencilla para el artista de 31 años.

“No todo el mundo tiene el dinero o la comodidad económica pa’ comprar taquillas pa’ un concierto en el Hiram o en el Choliseo (Coliseo de Puerto Rico)”, aclaró Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante, para también dejar claro que el concierto servirá para celebrar la temporada en familia y en paz. “Voy hacer este party celebrando las navidades, año nuevo y Reyes. Vamos a pasarla bien hij... en familia, toda la isla juntos, en paz”.

Aunque no está claro en la publicación a qué hora ni dónde se llevará a cabo el espectáculo, Anuel AA mencionó que estará disponible para tomarse fotografías con sus fanáticos en algún momento de la tarde o noche.

“Ustedes me hicieron y prefiero un millón de veces por cómo han sido las cosas, volver a cantarles a Puerto Rico, otra vez por primera vez después de siete años de gratis, pa’ la isla entera en un caserío antes que en un estadio o el Choliseo, porque la calle de PR fueron mis primeros fanáticos, los que me hicieron y me cambiaron la vida pa’ siempre. Si no fuera por ustedes, yo estaría preso o muerto”, explicó el artista natural de Carolina.

En los pasados años, Anuel AA ha acaparado titulares de los medios de comunicación, más por sus controversias que por su música. Esto incluye sus problemas de salud, sus relaciones amorosas, incluyendo su ruptura con Yailín la más Viral, la cancelación de su gira “Las leyendas nunca mueren”, así como su más reciente “tiraera” con Arcángel.

El mensaje en Instagram concluyó con “taggeando” a varios cantantes de reguetón, como Ozuna, Jhay Cortez, Bryant Myers, Almighty, Luar la L, Nio García, Casper Mágico, Brytiago, Hozwal, Conep y Pressure. No está claro su esto es una invitación directa a estos artistas o si estos van a estar presentes en el espectáculo.