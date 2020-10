Este viernes llega a las diferentes plataformas de música la nueva producción de Arcángel, que lleva por nombre “Los Favoritos 2”, pues se trata de la continuación de una fórmula que probó con éxito en el 2015.

Según el cantante, esta producción guarda relación con los discos que se hacían en los inicios del reguetón, cuando se recopilaban canciones de distintos artistas para proveerle mayor variedad al público.

“Lo que tiene de diferente es que tiene caras nuevas. Artistas que a lo mejor cuando salió la primera entrega no cantaban todavía y son parte de esta segunda entrega. De los que conocía personalmente, que estaban empezando, pero no tenían un tema pegado, pero sí ya sabían que a esto era a lo que se querían dedicar están Jhay Cortez y Myke Towers. Los veía dos veces a la semana antes de ellos ser artistas. Los veía como chamaquitos que querían cantar”, destacó el cantante, quien adelantó que su próximo álbum en solitario saldrá al mercado el próximo año.

“Los Favoritos 2” cuenta con 18 canciones inéditas en lo que Arcángel comparte créditos con artistas tanto “de la vieja escuela” como de la nueva cepa del reguetón, entre ellos hay que mencionar a Alex Rose, Brray, Brytiago, Cauty, Cosculluela, Darell, De La Ghetto, El Alfa, Farruko, Gigolo Y La Exce, Jhay Cortez, Mackie, Maluma, Myke Towers, Ñengo Flow, Ozuna, Randy, Rauw Alejandro, Sech, Wisin & Yandel y Yaga.

Algo que llena de orgullo al reconocido artista es que, aparte de disfrutar de este tipo de juntes con sus colegas de mayor experiencia, siempre deja espacio para darle la mano a nuevos exponentes que se van abriendo paso en el género.

“Me gusta ser parte del relato de futuras súper estrellas cuando le preguntan quién te ayudó y que ellos mencionen mi nombre, para mí es un premio muy grande. Eso mantiene vivo mi legado. Eso es un legado, a cuántas personas trajiste y fueron exitosas por esa luz que les diste. Eso es un legado. Hay personas que miden un legado por su éxito personal. Yo mido un legado por la vida que traje a este género musical y las caras nuevas que hoy son super estrellas”, comentó.

El primer sencillo oficial del álbum es “Amantes y amigos”, una colaboración con Sech, con quien también cantó la primera canción que se promocionó de su disco anterior. Para Arcángel no se trata de una coincidencia, sino de algo planificado, pues encuentra en este colega un complemento perfecto.

“Me llevo súper con él. Es tremendo ser humano. Nuestra química musical es tan perfecta, que después de De La Ghetto, que era mi dúo cuando comencé mi carrera, puedo decir que mi otra química perfecta dentro de un estudio es él y lo conocí hace dos años”, aseguró.

Complacido con la distancia

Como muchos otros artistas, Arcángel se adentró en la grabación de una nueva producción durante los meses de la pandemia.

No obstante, el cantante señaló que no le resultó extraño trabajar a distancia, pues es algo que acostumbra a hacer.

“No fue más difícil. A mí me gusta mucho lo que yo hago. Para hacer un ‘hit’ musical los artistas no tienen que estar en un mismo lugar, lo que tienen es que compartir la misma pasión y el mismo respeto por el arte que tiene cada uno. Si esos elementos existen, podemos hacer un musical usted en la Luna y yo aquí, si existe este respeto mutuo por el arte de cada uno”, opinó.

A la par con la grabación del disco, Arcángel comenzó una serie original de podcast “Sin corte con Arcángel”, que consiste en conversaciones profundas y sin filtro con algunas personalidades importantes de la industria e incluso algunos de los colaboradores dentro del nuevo disco. Los primeros dos episodios de este podcast fueron estrenados en las últimas semanas con DJ Luian y Polaco como invitados especiales respectivamente, y cada lunes se estrenará un nuevo episodio a través de www.losfavoritos2.com.

Con el merengue en la sangre

Algo que se ha mencionado muy poco es que Arcángel es hijo de Carmen Rosa Santos, una de las integrantes del grupo de merengue “Las Chicas del Can”, que tuvo su época de gloria en los años 80. Por eso, el artista urbano señala que creció escuchando merengue y que, de hecho, en muchas de sus canciones se puede notar la influencia de este género caribeño.

“Es maravilloso, porque parte de la melodía de muchas que yo empleo en mis composiciones son tonos de merengue y mi mamá me lo ha dicho… Esa es la magia detrás de eso especial que la gente dice que la voz mía tiene, porque yo no soy el super cantante. Lo que tengo es algo ‘gufiao’ en mi voz que le gusta a la gente y, en el contenido, te puedo decir que sí soy muy buen rapero. Pero no me considero este tipo que domina a perfección los siete tonos musicales para decir ‘yo soy un cantante’. No, yo practico dos o tres, que logro engañar tu oído, que suenan bien”, concluyó.