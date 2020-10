View this post on Instagram

#DESPIERTABORINQUEÑO El Arte siempre ha servido como espejo de nuestra sociedad y una vez más cumple con su propósito de la forma más pura y honesta, aún cuando en este país le han dado, le dan y probablemente le seguirán dando la espalda. Al momento de #votar recordemos nuestro orgullo sin que no se nos olviden los sucesos, decisiones, momentos pero sobre todo las acciones y sus consecuencias que son las que han marcado a nuestro país. Créditos: Producción/Música/Edición: @vinramosofficial Dirección/Edición: @zaieddvc Fotografía/Edición/Utilería: @javierivanpr Iluminación: @valeriavelezpr Vestuario/Edición: @pranjaalrai.pr H&M: @rickdiadon PA: @rafaelfebo Craft: @melazaamora /@curat_bistro #DESPIERTABORINQUEÑO #VOTA Gracias: @valeriavelezpr @rickdiadon @melazaamora @rafaelfebo @quienesruben @Irdbass @omarjosuepr @ronbenitez @natier @parchando_pr @abbydesigner @yaizafigueroa @lari_poppins @joealisfilippetti @norwill @saudi_morales @nayaennovi @gaybrieljosue @adlancruz @yadilyz @tralugo @jaimemaldo @freddovegapr @radammmes @_bellita09 @barbaramhm @patriciamunizflamenco @soliarzola @michgonzalez91 @ricardolaboy @gloryidentity @yoni.fritz @mariangelie_03 @curat_bistro @chispahoi @aarondeleon_pr @marcos_carlos @edgardojoelsoto @aq30studios FB Efraín Rosa FB Edil Ramos