Artistas y colegas alientan a Don Omar ante diagnóstico de cáncer

Aunque William Omar Landrón, nombre de pila del artista puertorriqueño, no especificó qué tipo de cáncer tenía en su cuerpo, ni cuándo había sido diagnosticado, mostró una imagen en la que aparecía con una pulsera de una institución hospitalaria del estado de Florida, acompañado del mensaje “Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto” .

Varios colegas, personalidades de los medios de comunicación y seguidores del cantante no dudaron en mostrar su aliento y apoyo a Don Omar al saber la noticia. Por ejemplo, el productor musical Paco López fue uno de los primeros en escribirle en su cuenta de Instagram. “Esa es la actitud, la mente controla el cuerpo. Mucha fe y pa’ lante con todo el proceso, bendiciones. Orando por ti” , destacó el productor de espectáculo.

View this post on Instagram

De la misma forma, el productor y amigo del cantante, José “Pompi” Vallejo escribió en sus redes sociales un largo mensaje dirigido a Don Omar, en el que le mostró su apoyo. “Querido William: ¡Quiero que sientas en cada palabra el inmenso cariño y apoyo que te enviamos! Este camino puede ser duro, pero no estás caminando solo. Dios está a tu lado, y nosotros también, orando fervientemente por tu sanidad y bienestar.Declaro en el nombre de Jesús que la sanidad está llegando a tu vida” , expresó Vallejo quien trabajó con el cantante a mediados de su carrera. “Que cada célula de tu cuerpo sea restaurada y fortalecida por su poder sanador. Dios tiene un propósito grandioso para ti, y sé que verás su mano obrando en cada momento. Estamos contigo, levantándote en oración y creyendo firmemente en tu recuperación. Eres un luchador y no estás solo en esta batalla”.

View this post on Instagram

Al mismo tiempo, el productor musical Raphy Pina también quiso animar a Don Omar citando el libro del Nuevo Testamento de la Biblia, Corintios: “Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden Ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla”, escribió el esposo de la cantante Natti Natasha.