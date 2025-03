“Cada vez que vengo a la isla me emociono, porque me recuerda mucho a Cuba. Siempre me gustó Puerto Rico, aun cuando no lo conocía, cuando sabía el nombre nada más, me atraía mucho. Luego empecé a conocer de las historias y del vínculo de Cuba con Puerto Rico, lo que compartimos musicalmente, las costumbres, las comidas, el carácter, y la verdad es que estar aquí es como estar en mi casa. Los cubanos necesitamos tener un país y nos aferramos a esta isla hermosa”, dijo Nuviola en entrevista con El Nuevo Día sobre su aprecio por el suelo boricua.