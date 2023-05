La voz es dulce, pero poderosa: profunda. Se escucha como arropada en una nostalgia cálida. Una gentileza melodiosa y lírica habita entre palabras y respiros. También una melancolía.

Con esa misma voz le canta al amor y le canta a la vida. Le canta a los santos y a los orishas. Le canta al mar y le canta a la tierra. Le canta a lo hermoso y a lo marginado. Le canta, sobre todo, a lo justo. Daymé Arocena canta porque su voz es un instrumento de revolución y resistencia, y porque el canto también es libertad.

“Yo comencé la música desde que nací”, dice. “Esto te lo digo así porque hay gente que toma la decisión de ser músico, pero yo nunca tomé esa decisión. No me recuerdo haciendo otra cosa. Mis padres se dieron cuenta cuando yo tenía como cuatro o cinco años que yo respiraba música y que todo para mí era la música, y empezaron a trabajar a base de eso y a ponerme en clases. Toda mi vida se ha resumido en la música y nunca ha existido algo que transforme ese pensamiento”.

Dice mi madre que el negro está regalao’

que se me acerca pa’ sombra

y que no lo quiere a mi lao’

que soy hija de la suerte

que lo mío es natural

que no reparta mi gloria

pa’ que no me quiera mal

Aunque solo tiene 31 años, habla con la paciencia y la pasión de alguien que ha vivido mil vidas. Sus palabras parecen curadas en una mística sabiduría antigua.

Dice cosas geniales, como: “Para mí solo hay dos tipos de música: buena y mala. No existen fronteras musicales para mí. Yo me conmuevo lo mismo con una canción de reguetón, que con una ópera”.

Carga una ancestralidad devota en el alma y también en la piel. Y es que Daymé Arocena es la hija de poderes que van más allá de la comprensión humana. Su camino es como un cauce en el que convergen las aguas saladas de Yemayá y las aguas dulces de Oshun. Daymé Arocena es hija de la divinidad y de la belleza más pura. Daymé Arocena es santera.

“La música cubana se nutre de toda esa espiritualidad y todo ese legado religioso. Yo creo que el legado religioso ha resistido y ha sobrevivido el embate de todo: de la censura, del tiempo, de la esclavitud, a través de la música. Ha sido la música lo que ha perpetuado la religiosidad en Cuba y de pronto la gente se pregunta por qué hay tanta música en Cuba. Esa es la respuesta”, explica.

Daymé Arocena es hoy por hoy una de las figuras musicales más destacadas en la escena del jazz latino. Tiene varias producciones exitosas y se ha presentado en escenarios por todo el mundo. Ha cantado en festivales de Brasil y ha cantado en Francia, ha llevado su música hasta la prestigiosa y diminuta tarima del “Tiny Desk” de NPR.

A pesar de su talento musical, su vida no ha sido color de rosa. Natural de Cuba, Daymé ha tenido que abandonarlo todo por la oportunidad a una vida de paz. Su hogar, su familia, sus pertenencias, su patria, todo, ha sido relegado al cruel y lejano reino de la memoria. Aunque inicialmente se mudó a Canadá, una visita a Puerto Rico resultó en una revelación que la llevó a proponerle a su esposo la idea de mudarse una vez más.

“Cuando llegué aquí no lo podía creer porque es tan parecido en todo. La comida, la arquitectura, la manera de ser de las persona, las sonrisas en la calle. La gente son, como decimos en Cuba, ‘jaranera’, conversadora, alegre, escucha música. Yo me sentí que estaba de vuelta en casa”, dice. “De las mejores decisiones que hemos tomado en la vida porque yo me siento en mi hábitat. Este es mi hábitat: el mar Caribe es mi hábitat, los ríos son mi hábitat, el plátano cocina’o es mi hábitat, me siento en mi espacio y me siento como en una extensión de la isla que dejé”.

Hubo, sin embargo, un detalle que le pareció algo extraño. A diferencia de Cuba y de otros países del Caribe, la santería en Puerto Rico no se ve como algo normal. Se percibe como maligna o temerosa. Es un tabú.

“Debo admitir que me sorprendí mucho cuando llegué a Puerto Rico y vi lo solapado y lo escondido que está eso”, cuenta. Aun así, nunca ha sentido temor o vergüenza alguna por profesar su creencia. Lo carga con orgullo.

“Nunca me trajo problemas porque no es un problema, al contrario, es una bendición sabernos herederos de tanta historia musical. Yo me enamoré de la música folclórica cubana y cinco años después comencé a practicar la religión. Entiendo que ha habido mucho blanqueamiento y una intención de satanizar todo lo negro, todo lo folclórico, todo lo que nos identifica con nuestros ancestros, que desgraciadamente llegaron a estas islas esclavizados, pero que no eran esclavos, y de alguna forma hoy preferimos potencializar las prácticas blancas ante las prácticas negras”.

“Yo simplemente estoy siguiendo el legado musical de mis ancestros, tanto religiosos como culturales, como musicales”, explica. (Carlos Giusti/Staff)

Dice mi madre: “tu ocha no es babalawo,

pero si fueras un hombre, tambor fueras consagrao’.

Moyugba Eggun, que no te deja caer

que va a la guerra contigo para que puedas vencer”

Menciona la importancia y la influencia abarcadora de la afrodescendencia en la cultura de Puerto Rico y el Caribe hispano en cosas tan comunes como el lenguaje utilizado a diario. “Cosas tan sencillas como decir ‘bemba’, como decir ‘conga’ o ‘mambo’ o comer ‘mofongo’. Todo eso se lo debemos a esos negros que llegaron a traernos su manera de ver la espiritualidad, de ver la comida, la música, de ver el arte. Y que hoy nos escondamos de eso y lo veamos como una cosa satánica, más que ignorante, me resulta bastante triste”.

Esa influencia ni siquiera tiene que ser explícita, pues está engranada de forma inseparable del quehacer común de nuestras culturas. “Implícito en las fórmulas rítmicas, ya está; implícito en la forma en la que cantamos, en nuestra lingüística, en nuestra forma de hablar español y de cantar en español, ya está”, insiste.

Pero Daymé también es modesta. Dice que no es una erudita por saber esto. Ella es, simplemente, un eslabón más en un largo linaje musical. Es la heredera de generaciones y generaciones de músicos cubanos que lo han sabido y lo han llevado también en su música. Benny Moré, Celia Cruz, Compay Segundo, Chano Pozo, Celina y Reutilio. “Yo simplemente estoy siguiendo el legado musical de mis ancestros, tanto religiosos como culturales, como musicales”.

“Me gustaría que la gente me escuchara y me entendiera como la voz de una nueva generación de mujeres que tenemos algo que decir. No estamos para repetir las canciones que se han escrito durante tantos años por las mismas personas, en el mismo lenguaje”, dice sobre su rol en la música. Quiere, además, ser una nueva cara para un sector de la música que ha sido marginado y olvidado por demasiado tiempo. “Sobre todo dentro de la industria latina, donde la mujer negra tiene una representación prácticamente nula en el ‘mainstream’. La mujer latina negra está siempre dentro de lo cultural, dentro de lo folclórico, nunca dentro de lo sexy, nunca dentro de lo deseado”, dice.

Y sobre su nuevo comienzo, también tiene algo que decir. “Quiero que la gente escuche lo que las mujeres de hoy tienen para decir. Quiero que de esa forma la gente me reciba. Como una cantautora, como una mujer que canta lo que ve, canta lo que siente, canta lo que vive y canta sus historias”.

Soy iya, soy bongó, la rumba me llamo yo

soy iya, soy bongó, la rumba me llamo yo

El nuevo sencillo de Daymé Arocena “Para mover los pies”, está disponible en todas las plataformas de streaming. Fue producido por Eduardo Cabra y busca ser su carta de presentación ante el público puertorriqueño.