“Yo siempre creí, desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser uno de los mejores cantantes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga; yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico para el mundo entero”.

Con estas palabras, la estrella de la música urbana Bad Bunny enmarcó uno de los momentos más trascedentales de su meteórica carrera, cuando la noche del domingo recibió el premio de “Artista del Año” de los premios que cada año entrega la cadena MTV conocidos como MTV Video Music Awards o VMA.

Ciertamente el logro del artista vegabajeño de fama mundial es único, pues se trata del primer artista latino en haber sido nominado en la importante categoría y el primero en serlo interpretando sus canciones en español.

Tal pareciera que la cadena dedicada a promover lo último en música popular no pudo seguir evadiendo lo evidente: la música en español y sobre todo la urbana, género que representa Bad Bunny, se han apoderado de la atención del público estadounidense, con una creciente y cada vez más visible comunidad latina.

En el 2017 “Despacito” el éxito mundial en español de Luis Fonsi y Daddy Yankee fue nominado pero no ganó en la categoría de “Canción de Verano”, pese a haber sido una canción de alcance global. No fue nominada a “Video del Año” porque, de acuerdo con MTV, el sello Universal no lo sometió como candidato, pese a haber establecido marcas de vistas en plataformas digitales.

En 1999, Ricky Martin se convirtió en el primer artista puertorriqueño en ganar dos premios VMA por su éxito en “spanglish” “Livin’ La Vida Loca”, en las categorías de “Canción Pop” y “Mejor Coreografía”.

Sin duda, el logro de Bad Bunny vuelve a poner sobre la mesa el tema del alcance global del talento puertorriqueño, en un escenario en donde las llamadas barreras culturales parecen abrirse.

“Con el premio de artista del año otorgado a Bad Bunny por los premios MTV Video Music Awards, puede notarse como esta organización tan importante para la música, comienza a reconocer el valor de la comunidad latina. La grandeza de Bad Bunny se debe a las personas que consumen su producto, que en su mayoría son latinos o hispano hablantes en el mundo. Por años han creado y encajonado a artistas latinos en su propia categoría, sin darles oportunidad de competir con otros artistas del resto de los Estados Unidos. ‘Despacito’ siendo una de las canciones más exitosas a nivel mundial, en la categoría de canción del verano, no ganó. En esta ocasión al parecer no tenían otra opción, los últimos tres años en la industria de la música en los Estados Unidos y a nivel global han sido dominados por Bad Bunny, y el 2022 sin duda ha sido su año más grande, no podían hacerse de la vista larga. Bad Bunny es el artista número uno en el mundo, y es ‘nuestro primo de Vega Baja’, orgullo boricua”, manifiesta Patricia Velázquez, gestora cultural, historiadora y fundadora y codirectora de Hasta ‘Bajo Project, organización que busca salvaguardar y educar sobre la importancia cultural del reggaetón a través de la creación de un archivo histórico.

“Las cosas hay que verlas desde su contexto histórico y este es el momento más propicio para que esto sucediera, ya que la comunidad latina se está dejando sentir con más fuerza que nunca en los Estados Unidos. El artista puertorriqueño siempre ha brillado sea en Estados Unidos a nivel mundial, pero la lucha no es tan contra la corriente como lo fue en el caso de, por ejemplo, figuras de la actuación como José Ferrer, Rita Moreno, Chita Rivera, Raúl Juliá y Benicio Del Toro”, expresa Javier Santiago, periodista y creador de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. “Lo importante es la reafirmación de identidad que él (Bad Bunny) hace. Es decir: ‘lo hicimos en español’ Esto es un gran logro, independientemente de la lírica de sus canciones. La determinación de Bad Bunny de hacerse famoso y exitoso a nivel mundial en español lo que ha hecho es probarnos nuevamente que nosotros podemos hacerlo, que no hay que cambiar ni disfrazarnos de otra cosa para triunfar en el mundo anglosajón”.

“El triunfo de Bad Bunny como artista del año en un espacio dominado particularmente por el universo simbólico que se desprende de las culturas estadounidenses, puede interpretarse como un instante en lo que ya es una especie de parteaguas entre los espacios de poder pensados como intocables y lo que conlleva el que dejen de serlo. No es exactamente un revertir el poder, pero sin duda es un espacio de tensión digno de observarse y, desde mi punto de vista, celebrarse así sea con cautela”, opina por su parte la periodista y escritora Ana Teresa Toro. “Bad Bunny ha aparecido en principalísimas revistas, portadas de periódicos, programas de televisión de alcance mundial y todo tipo de escenarios espectaculares hablando en español e imponiendo y exigiendo —simplemente al reafirmar su lengua— un esfuerzo mayor por parte de quienes buscan su atención por lograr que él les entienda y no a la inversa. De un modo simbólico, la otredad que representa (latino, sujeto colonial, de habla hispana) subvierte su lugar en el mundo y de repente dota de una otredad (americana, de habla inglesa, imperial) a quien siempre ha definido como ‘el otro’ al resto del mundo. No se ha adaptado al molde, realmente lo ha roto, precisamente, porque el camino ha estado pavimentado para ello en las voces de incontables figuras latinas y latinoamericanas de la música. No es que el joven con un gesto trascienda siglos de estructuras sociales, pero como fenómeno merece prestarle atención”.

Trayectoria de boricuas exitosos en la música a nivel mundial

Para Javier Santiago, el logro de Bad Bunny es un nuevo e importante capítulo de una serie de grandes hazañas alcanzadas por artistas puertorriqueños a través de los tiempos, incluso hace siglos.

“Hace diez años, Calle 13 alcanzó unos logros globales; arrasando con premiaciones de la industria musical y produciendo temas como ‘Latinoamérica’ que se ha convertido en el himno de una generación para este continente. Hace 20 años Ricky Martin lideró el llamado ‘crossover latino’ en la radio estadounidense. En los 80 Menudo fue un fenómeno internacional. Todos ellos, cuando los analizas, han sido criticados y censurados por sectores que cuestionan la calidad de sus propuestas, pero es algo que nos dice todo el tiempo que en Puerto Rico el talento crece silvestre y nuestro talento está copando el mundo. Imagínate, nuestra televisión comercial no tiene programas de música, en los pueblos no tienen fiestas patronales, la educacion musical pública esta descuidada, y aun así surgen estos fenómenos. Esto nos dice que el talento de nuestros artistas y de nuestros atletas es nuestro petróleo”.

Santiago recuerda cuando ante el triunfo internacional de Ricky Martin tanto en la música como en Broadway, presentó en la Fundación Nacional para la Cultura Popular, la exhibición “De Antonio Paoli a Ricky Martin: 100 años de éxito mundial”, para rememorar la gesta del llamado “Tenor de Reyes y Rey de Tenores” ponceño.

“De Bad Bunny me llama la atención como con René Pérez es que estos muchachos tienen unos comités de odio tremendos, pero nadie sabe el trabajo social que están haciendo calladitos sin aspavientos”.

Santiago analiza además cómo el puertorriqueño brilla y no olvida su tierra no importa donde se encuentre.

“Ahora tenemos boricuas que trunfan que salen de aquí y boricuas que triufan que salen de la diáspora sin negar su identidad, como Lin-Manuel Miranda, Marc Anthony o Jennifer López”.

Para el veterano periodista resulta importante no dejar fuera del análisis sobre el triunfo de Bad Bunny el de tantos otros puertorriqueños que han trascendido las barreras geográficas e idiomáticas como José Feliciano, quien en los años 60 triunfó en la radio y televisión de Estados Unidos cantando tanto en español como en inglés, así como figuras que fueron aclamadas por la televisión anglosajona aun cuando cantaban solo en español como fue el caso de Lucecita, Iris Chacón y Chayanne.

“Lo importante es que lo que nos hace distinto es lo que nos hace triunfar. Hay que quitarse el sombrero ante Bad Bunny. Más allá de este premio hay que ver los logros que él va a seguir alcanzando. Este es solo un premio”, aseguró Santiago.

“Dirán que es poca cosa, pero si el diablo está en los detalles, las subversiones están también en los símbolos, y un joven puertorriqueño que no solo subvierte roles de género, de palabra y acción, sino que además lo hace sin pedir excusas por su existencia, ocupando espacio por derecho propio y no como una dádiva que se recibe desde la mirada imperialista, y que no conforme con eso grita al mundo las injurias de la colonia y envalentona así a una juventud que al igual que él proclama no querer dejarse, que quiere hacer lo que le da la gana, que manda al carajo a LUMA y se hace eco del grito que clama ¡que se vayan ellos!; tiene una fuerza simbólica poderosa y nos habla de un tiempo nuevo, un momento en el que nadie va a llamarnos spiks por hablar español, aunque en el Congreso tarden mil años más en enterarse”, concluyó Toro.