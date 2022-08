La presentación de Bad Bunny en los MTV Video Music Awards está causando fascinación, pues mientras interpretaba uno de sus éxitos, “Tití me preguntó”, el boricua besó en la boca a una bailarina y a un bailarín como parte de su show; el músico se llevó la noche del domingo no sólo por la euforia que produjo su presencia, sino por ser reconocido en la categoría “Mejor artista del año”.

¿Qué premios se llevó Bad Bunny en los VMAs?

Benito Antonio Martínez, mejor conocido como Bad Bunny, arrasó con las estatuillas de los MTV VMAs 2022, al ser premiado en cuatro categorías; Mejor canción del verano, Mejor video latino, Mejor álbum del año y Mejor artista del año, en esta última categoría estuvo nominado junto con Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lis Nas X y Lizzo.

“Wow. Oye, de corazón no tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento recibiendo este premio (…) Siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. Yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico para el mundo entero ¡Gracias!”, dijo al recibir la estatuilla.

Sus seguidores ya han reaccionado al triunfo del puertorriqueño, aplaudiendo sus logros ya que desde el 2017, cuando se dio a conocer en la industria de la música, su éxito sólo ha ido aumentado y en sólo cinco años se ha convertido en un artista reconocido internacionalmente.

En lo referente al beso entre él y sus bailarines, tampoco faltó quien no lo dejara pasar desapercibido, pues ya circulan memes donde recuerdan el beso entre Madonna y Britney Spears, ocurrido en los VMAs del 2003. Una usuaria indicó que, a estas alturas, le daba la impresión que todo mundo se había besado con Bad Bunny menos ella, pues hay que recordar que hace unas semanas protagonizó un beso con una de sus seguidoras en una fiesta.

¿Cuál es la orientación sexual de Bad Bunny?

Fue en 2020, en una entrevista para “Los Ángeles Times” en la que el cantante habló acerca de su orientación sexual, pues es uno de los primeros en abogar por la comunidad LGBT+ a través de su música. En aquella ocasión, Benito Antonio expresó que para él, como gran parte de la población joven, la sexualidad era fluida.

“Al final del día no sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, expuso.

El beso de Bad Bunny a un bailarín parece hacer eco del famoso beso que se dieron Madonna y Britney Spears en esta misma premiación en el 2003. Mientras en Puerto Rico todavía es tema de conversación el beso que se dieron las artistas urbanas Villano Antillano y Tokisha en una discoteca de Isla Verde, elcual se viralizó al provocar una guerra de mensajes entre la artista boricua y algunos colegas suyos del género que condenaron el acto.

