A estas alturas, buena parte de la biografía de Bad Bunny es harto conocida. Aquí algunos antecedentes por si alguien ha vivido en una cueva en los pasados cinco años: Benito Antonio Martínez Ocasio, natural de Vega Baja, 27 años, comenzó a estudiar comunicaciones en el Recinto de Arecibo de la UPR y trabajó como “bagger” en un supermercado de su pueblo al tiempo que publicaba canciones de música urbana a través de la plataforma “SoundCloud”.

A partir de 2016 su vida da un giro y todo empieza a cambiar con el tema “Diles”, que se convierte en punta de lanza a una carrera de ascenso meteórico en la que en apenas cinco años pasó de ser un intérprete identificado con el trap a un artista que tomó por asalto el género urbano hasta lograr encabezar las listas de canciones más populares no solo en Puerto Rico, el Caribe o Estados Unidos, sino en el mundo.

Hay más, por supuesto. Mucho de lo que le hace interesante y enigmático como artista es que su éxito se labró desde las antípodas de los medios de difusión tradicionales. Bad Bunny no sonaba en la radio comercial, pero su música se fue diseminando hasta llegar cada vez a más oídos en cada vez más países. Para diciembre de 2018, cuando lanza su primera producción “X100pre”, ya no hubo vuelta atrás... ni para él ni para nosotros.

Canción a canción, disco a disco, el artista puertorriqueño ha ido construyendo un imperio que ya no solo es musical, sino que se expande a la moda (zapatillas con Adidas y colaboraciones con Crocs), a la lucha libre (protagonista de Wrestlemania 37 de la WWE) y a la industria de la televisión (actor en la serie “Narcos” de Netflix), por solo mencionar algunos de sus recientes emprendimientos. Su impacto en la cultura popular y a nivel social tampoco se puede obviar. Logró el “crossover” a mercados no hispanos sin hablar buen inglés, algo impensable para muchos en la industria de la música. Normalizó que los hombres se pinten las uñas, jugó con la concepción tradicional de la identidad sexual y dio un giro en las letras de sus canciones para presentar a una mujer empoderada que “perrea sola” si así lo quiere, porque es dueña de su cuerpo y sus decisiones.

Todos los imperios quieren lucir sus logros, destacar su impacto, hacer saber al mundo en qué consiste la escala de su grandeza. Ello nos trae a este fin de semana cuando el “imperio Bad Bunny” se desplegará en todo su esplendor en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde el intérprete se encontrará con sobre 70,000 fanáticos en dos noches de conciertos en las que no hizo falta colgar el cartel de “Todo vendido”; los boletos se agotaron en apenas minutos tras salir a la venta por internet.

“P FKN R” es el nombre de una canción de su segundo disco “YHLQMDLG” y también de los conciertos que presentará en Puerto Rico este viernes y sábado, en los que de acuerdo a su equipo de trabajo se han invertido más de $10 millones para ofrecer el público boricua el más grande espectáculo que se haya visto jamás en nuestra tierra.

La última vez que Bad Bunny se presentó en nuestro país fue en marzo de 2019 para tres conciertos de la gira en apoyo al disco “X100pre” en el Coliseo de Puerto Rico. Muchas cosas han pasado en su carrera desde entonces. La más importante: posicionarse como la máxima figura de la música latina en el planeta.

Para el periodista, rapero, artista de “spoken word”, compositor y escritor, Hermes Ayala, quien también es compueblano de Benito, el éxito del artista se puede explicar en la combinación de talento y la coincidencia de irrumpir en un tiempo y espacio perfecto.

“Me parece que se dio cuenta que podía hacer algo que nadie estaba haciendo y eso se nota en cosas como los colores que tiene su música. Otros raperos pueden hablarte de lo mismo, pero ese color de la voz de Benito es diferente. Además, se nota que tenía un ‘lápiz’ un poquito más depurado y es indiscutible que tiene talento y se rodeó de la gente que supo cuidarlo y apreciar su diferencia”, afirma Ayala, quien participa del programa “Cuarto Poder” de Wapa TV.

Ayala comenzó a escuchar de Bad Bunny en su natal Vega Baja allá para el 2015. Primos y sobrinos le compartían canciones que había publicado en “SoundCloud” y al escuchar algunos de los temas decía: “Hay algo que no me gusta, pero hay algo que me gusta mucho”. Luego supo que se presentó en actividades como el “Gastronómico”, un evento culinario que se celebra en Vega Baja, o vio algunos videos de Benito rapeando en un negocio de Cerro Gordo, entre Dorado y Vega Alta.

Para cuando escucha las canciones “Diles” y su participación en el tema “Tú no vives así” de Arcángel, comenzó a atar cabos.

“Ahí me entero que trabajaba en el (supermercado) Econo de Plaza Vega Baja y que se graduó de la escuela superior pública Juan Quirindongo Morell. Ya cuando escucho ‘Tú no vives así’ y empieza a hablar de lugares de Vega Baja como Padilla’s Pizza, que sale en su video de ‘Estamos bien’, siento una conexión y noto algo diferente”, destaca Ayala.

Benito es natural del barrio Almirante Sur del municipio del norte de Puerto Rico, producto de una familia de clase media trabajadora. En sus canciones y en sus expresiones, Vega Baja siempre ha estado presente y mucho de lo que es como artista viene de esa raíz.

“En Vega Baja convergen muchas culturas y movimientos, y no hay manera de no criarte influenciado por los surfers, por la música, por la lucha libre, por el rap y toda la movida urbana. Incluso, creo que Benito compartía mucho con un grupito de ‘skaters’, así que también hay algo de eso. Ahí se va creando la mística”, indica Ayala, quien en el pasado ha trabajado algunos proyectos con el artista.

Otra cosa en la que se nota la influencia de su pueblo y la formación de Benito, según Ayala, es su trasfondo como miembro de una familia de clase media trabajadora.

“Una cosa que me parece muy genial de Benito es que, aún en el género que está, ha logrado plasmar un sentimiento ‘clasemediero’ (de clase media), con el que muchos nos podemos identificar”, dice. “Él trabajaba de ‘bagger’ y por la noche hacía ‘beats’, cantaba y soñaba con dar un ‘palo’ (con su música). Si lo pones en el espejo de otros del género, que han crecido con dinero, él es un chamaco de Vega Baja, de escuela pública”.

Pero, todavía queda la interrogante, ¿cómo ese “chamaco” del barrio Almirante Sur, amante de la lucha libre y apasionado de la música logra alcanzar un éxito reservado para pocos artistas en la historia, con decenas de millones de seguidores en sus redes sociales y con la validación de la industria en forma de premios Grammy, entre otros? Ayala cree tener algunas pistas.

“Pienso que llegó un momento en que Benito se tuvo que ir ‘tunnel vision’ (enfocado) y concentrarse en lo que él creía que le salía bien, y le salió bien. Capitalizó en sus fortalezas, en su tono de voz diferente, en saber cómo usarlo. Él es un chamaco agradable, no transmite que es un creído. Se nota que los papás hicieron buen trabajo en su crianza. Por alguna razón, logró recoger esa hambre con la que nos criamos muchos que somos de clase media y dijo: ‘Yo lo voy a lograr, yo voy a poder’”, destaca Ayala.

Los conciertos de este viernes y sábado serán, entonces, la recompensa y confirmación de que esos años de sueños, pasión y trabajo rindieron frutos. Marcarán el esperado retorno del hijo de Vega Baja a un escenario en su amada isla, tras su participación en las protestas que culminaron con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en el “Verano del 19″ y luego del comienzo de la pandemia del COVID-19. Será el momento de recibir un baño de masas de su público borinqueño que espera con ansías que llegue la hora en que salga al escenario para rendirse en gozo y baile a los pies del conejo.