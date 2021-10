Hoy a las 12 del mediodía se dio a conocer el sencillo “Lo siento BB”, que representa un junte musical tal vez inesperado con el cantante de música urbana Bad Bunny, unido a la melodiosa voz de la cantautora mexicana Julieta Venegas, y de la mano del productor Tainy, para quien esto representa un sueño cumplido.

Así lo dejó saber en su más reciente publicación en Instagram, donde el productor puertorriqueño le agradeció a Bad Bunny por la confianza puesta en él para que se diera esta colaboración. Asimismo, resaltó la inspiración que Julieta Venegas representó para él.

“Cuando @lunytunes @tuneslt me firmaron estaban terminando y entregando Mas Flow 2, desde ese dia siempre soñé con tener mi Mas Flow. Hoy por fin sale el primer track de ese album que siempre quise hacer, gracias Benito @badbunnypr por ser LA BESTIA, por confiar en mi y siempre estar ahi, mucho de lo que soy te lo debo a ti 🙏🏼 a Julieta Venegas @julietavenegasp por inspirarme tanto y de pensar que nunca podriamos trabajar juntos hoy me da la oportunidad de ser parte del primer single, eres la mejor y por siempre agradecido, me cumpliste un sueño. A Stillz @stillz por matar como siempre y traer mi vision a la realidad. A @lexborrero @digitalrnssnc @fefiarcay @allaboutromi y todo el equipo de @neon16 por ser el mejor equipo del mundo, disfruten el comienzo y lo que viene 🙏🏼 gracias a todos ustedes los fans por apoyarme, siempre les dare lo mejor de mi”, manifestó el productor musical, quien se ha situado como uno de los principales creadores de ritmos urbanos en una carrera de más de 15 años.

Además, el tema cuenta con un video musical que estrenó en YouTube. Si algo se puede destacar de este nuevo tema, es que será uno muy especial debido a la diversidad de estilos que tienen los artistas de la colaboración.

Para la intérprete de canciones como “Eres para mí”, este junte que ha creado mucha expectativa, compartió que le llena de emoción y lo catalogó como una bomba.

“LO SIENTO BB:/@tainy @badbunnyprHola gente linda! Estoy emocionada de contarles que mañana se estrena el primer single del disco de @tainy , y estoy feliz de que me invitó a participar, en una colaboración con el genial @badbunnypr Sale mañana 12PM MIAMI / 1PM ARG / 11 AM MEXY es la bomba”, publicó en su red la cantautora y música.