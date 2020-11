El cantante puertorriqueño Bad Bunny dice sentirse sentirse bien en estos momentos luego de haber sido diagnosticado con COVID-19. En una entrevista exclusiva con el diario Primera Hora, el intérprete de música urbana comentó que se asustó inicialmente, pero que luego se tranquilizó.

“Realmente, estaba asustado. Me asusté mucho, obviamente, cuando me enteré, pero me siento bien”, comentó el trapero al medio de comunicación. “No he tenido síntomas mayores. He tenido un poquito de tos y sí hubo un día que sí se me hizo un poquito difícil respirar y todo eso. No pude continuar haciendo mis ejercicios ni nada de eso. Pero fuera de eso, ya me siento mucho mejor, respirando bien, todo bien, esperando que pase lo que tenga que pasar”.

Según el artista, que no pudo estar de manera presencial en la ceremonia de los American Music Awards (AMA) celebrados en la noche del domingo donde cantaría junto a Jhay Cortez el tema “Dakiti”, los médicos le recomendaron reposo inmediato.

“Estoy durmiendo, tomando unas vitaminas, mucha agua, nada del otro mundo”, añadió a Primera Hora el artista que ganó dos premios durante la gala que se llevó a cabo en Los Ángeles, California. “Me puse triste porque la agenda de trabajo estaba llena. Tenía muchas cosas que hacer, incluyendo la presentación de los AMA, que me parecía muy importante. Era la primera vez que iba a presentar el tema nuevo”. Según el medio de comunicación, Benito Martínez Ocasio, ya está de regreso en Puerto Rico.

Bad Bunny obtuvo dos premios en la recién inaugurada categoría de premios latinos de los American Music Awards. Uno fue como artista latino del año, y, el otro, al mejor disco latino por “YHLQMDLG”.