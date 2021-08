El Hard Rock Stadium, en Miami, vibró el sábado en la noche cuando el puertorriqueño Bad Bunny apareció en tarima durante el concierto de la agrupación Aventura. Esa fue la primera vez en que el popular exponente de música urbana cantó en vivo el nuevo tema “Volví” que estrenó hace una semana y donde comparte cartel con el grupo dominicano.

Varios integrantes de la agrupación, así como personalidades de las redes sociales, publicaron vídeos del momento en los que se ve a Bad Bunny aparecer repentinamente en el escenario. Por ejemplo, en un vídeo publicado por Jorge Pabón “Molusco”, pero que fue grabado por el dominicano Darlyn Portes, se vio como antes de comenzar el tema, Romeo Santos, cantante de Aventura, se dirigió al público mientras era acompañado por otros integrantes de la agrupación. “Dicen que los himnos no se comprueban en las redes sociales, sino aquí en los estadios”, se escuchó decir al intérprete, quien continúo su elocución con un tono enérgico. “Miami, are you ready?” Momentos después sonó el tema donde se fusionan los ritmos de la bachata con el del reguetón.

Por otro lado, Lenny Santos, integrante de la agrupación, también difundió otro ángulo del momento en el que el puertorriqueño encendió el escenario en Miami, justo cuando los músicos y Romeo Santos se acomodaron en una pasarela en la tarima donde hicieron sugestivos movimientos hacia el público.

Este espectáculo fue el primero de una gira por Estados Unidos que tiene pautada Aventura y que los llevará por Arlington, Texas, el 22 de agosto; por Chicago, Illinois, el 29 de agosto; por Los Ángeles, California, el 5 de septiembre; y por East Rutherdorf, en Nueva Jersey, el 9 de octubre. Esta gira había comenzado a principios de 2020, pero tuvo que ser pospuesta por la pandemia. En varias ocasiones, Romeo Santos ha indicado que esta será la última vez que se presentará junto a la agrupación en un escenario.

La canción “Volví” fue estrenada la semana pasada. En 2018, Bad Bunny también grabó el tema de bachata “La Romana”, junto con El Alfa, y que formó parte del álbum X100Pre.