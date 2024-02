BamBam cumple un sueño al visitar a Puerto Rico: “Tienen muy buenos artistas aquí”

El pasado martes, en un encuentro con la prensa, el artista conversó sobre sus impresiones de la isla, sus expectativas con el público puertorriqueño y lo que pueden esperar de su concierto, a celebrarse hoy, 28 de febrero, en el Coca Cola Music Hall, como parte de “Bambam The First World Tour Area 52″.

Ha sido la isla el punto de arranque para luego continuar con su gira por Latinoamérica y luego Estados Unidos. Desde su llegada, compartió haber tenido la oportunidad de disfrutar sus hermosos paisajes, su gastronomía y que no lo ha decepcionado en lo absoluto. Es parte de lo que suele hacer cuando visita un destino nuevo, según contó el intérprete de temas como “Sour and Sweet” y “Air”.

“Siempre me gusta experimentar algo nuevo y conocer sobre el país, su cultura, música, el estilo de vida de las personas, todo. Y Puerto Rico era uno de esos países que quería visitar porque también tienen muy buenos artistas aquí y el reguetón ha sido un estilo de música que he disfrutado por mucho tiempo y Puerto Rico es el país donde nació el reggaeton y por eso quería visitarlo. Además, supe que muchos fanáticos de aquí me han estado esperando y quise sorprenderlos. Estoy emocionado por conocer a todo mi público de Puerto Rico por primera vez”, expresó el cantante tailandés, que pertenece al grupo Got7, pero que ha despuntado como solista.