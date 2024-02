BamBam está listo para Puerto Rico: “Me siento agradecido y bendecido de lo que tengo ahora mismo”

La historia de su vida parece sacada de una película.

“Mi mamá tuvo cuatro hijos y mi papá murió cuando yo tenía dos años. Éramos una familia cómoda, estábamos bien, teníamos el dinero suficiente para subsistir y vivir una vida normal. Pero cuando mi papá murió, todo cambió. De momento, el dinero no daba y los bancos perseguían a mi mamá. Así que huimos por un tiempo, porque no teníamos dinero para pagar nada”, relata BamBam, su cabello pintado de color rosa y su voz suave.

“Cuando era niño, no me gustaba la escuela ni me gustaba estudiar, me gustaban los videojuegos. Mi mamá se preocupaba mucho por mi futuro porque a mis hermanos mayores les iba bien y a mi hermana pequeña le gustaba estudiar. Yo no tenía amigos, no tenía futuro porque no sabía hacer nada. De alguna manera, mi mamá escuchó K-Pop por primera vez, y se hizo fan de un artista llamado Rain que iba a tener un concierto en Tailandia”, continúa.

Su mamá quería ir a verlo, pero no tenían el dinero para comprar las taquillas. Pero entonces, surgió una oportunidad única e inesperada, que hizo renacer la llama de la esperanza. El artista abrió una competencia de baile en la que los competidores debían imitar una de sus canciones.

Motivados por su madre, BamBam y su hermana practicaron por casi un mes para ir a la competencia.

“Así fue que comencé. Mi hermana y yo nos preparamos y fuimos a la competencia, y como por algún milagro, la ganamos”.

Fueron al concierto en primera fila y BamBam recuerda que fue una de las primeras veces en su vida que ni siquiera estaba pensando en videojuegos. Fue ahí que nació su sueño: ser un artista de K-Pop.

Con una trayectoria de 10 años, el joven tailandés ya es un artista muy bien establecido y conocido en el género del pop coreano. Tuvo sus inicios cuando era un adolescente en el grupo Got7 y ahora tiene una exitosa carrera como solista. Su vida ha dado muchas vueltas, pero BamBam se mantiene humilde, no olvida nunca de donde viene y no tiene mayores pretensiones que hacer lo que le gusta.

“Me siento diferente a como me sentía al principio sobre mi música. Siempre he amado la música, siempre la he tenido presente en mi vida, me levanto, me duermo, me baño y como con música puesta. Cuando comencé era solo K-Pop, pero después fui aprendiendo de historia musical y descubriendo otros géneros. Siento la necesidad de hacer cosas nuevas para mi audiencia. Ahora mismo siento que la música puede ser un arma y también el lugar donde puedo ser yo mismo, porque, como artista, hay muchas cosas que son difíciles de decir, pero que las puedo expresar a través de mi música. Es ese espacio en el que puedo soltar mis sentimientos”, explica.

También está muy consciente de los retos que ha enfrentado y de lo extraña que puede ser la vida cuando se empieza una carrera artística a tan temprana edad. Pero fiel a su nombre, se mantiene firme, como era la intención de su mamá, que le puso BamBam porque quería que fuera tan fuerte como el famoso personaje de Los Picapiedras.

“Por los pasados 10 años han pasado muchas cosas. Empecé cuando tenía 17, cuando tocas mucho dinero tan temprano en tu vida, cuando llega tanta fama y tanto amor, se te olvida quién eres y se te olvida la realidad, no te fijas en lo que realmente está pasando a tu alrededor. Cuando cumplí 25, pasé por muchos cambios y me pude dar cuenta de muchas cosas. Me siento más fuerte. La fama y el amor no duran para siempre, sé que algún día terminará, así que trato de aferrarme a lo real, a las personas reales. Me siento agradecido y bendecido de lo que tengo ahora mismo, creo que ahí es donde estoy mentalmente”.

Sobre su gira en latinoamericana, que comienza en la isla, y su concierto en el Coca-Cola Music Hall el 28 de febrero, el artista tailandés se expresó contento y emocionado, y prometió un espectáculo lleno de cosas nuevas y sorpresas.