A sus 40 años, Mari-Carmen Rivera aún conserva discos de vinilo de Menudo, guarda fotos de pequeña vestida con pijamas del grupo, y recuerda la primera coreografía que se aprendió, con sus primas, bailando “como unas locas” en el estacionamiento frente a casa de sus abuelos: “Gafas Oscuras”.

Fue a través de su padre que heredó el amor por la música y, de cierto modo, también por los “boy bands”, creciendo en un hogar donde se escuchaba a The Beatles.

“Menudo fue algo como de familia”, compartió Mari-Carmen con El Nuevo Día. “Me gustaba lo felices que se veían, lo dado que eran con las fans, lo accesibles que se veían. A pesar de estar tan lejos, en un tour en América del Sur, Europa o donde fuera, uno veía esas caras y era como que, ‘yo sé que te voy a conocer’”.

Otra memoria que conserva es sentarse en la sala de sus abuelos para ver una película de Menudo. Ahora hace algo muy similar, pero con su hija Mar-Isabelle, de 14 años, en la sala de su propio hogar y con otro grupo parecido en varios aspectos, aunque muy diferente: BTS.

“A pesar de que la forma en que surgió Menudo es distinta a como se dio BTS, creo que se asemejan en el sentido de que tuvieron que luchar mucho para llegar a donde están”, opinó. “Los dos grupos han abierto puertas... Hay grupos y cantantes que los citan a ellos (Menudo) como su inspiración para llegar más allá, y BTS está haciendo lo mismo”.

BTS arribó a la escena del K-Pop en 2013. El grupo es una creación de Bang Si-hyuk, quien fundó la compañía Big Hit Entertainment con una idea particular en mente: lanzar un “boy band” como ningún otro, dedicado a recordarle a sus fanáticos que son libres de los controles sociales, siempre y cuando se atrevan a enfrentarlos de frente.

Así nacieron los “bulletproof boy scouts” (Bangtan Sonyeondan), resaltó por escrito a este diario la puertorriqueña Maria Cristina Sherman, escritora musical y crítica cultural que actualmente reside en Nueva York.

"Los miembros de Menudo eran reemplazados antes de cumplir 16 años, lo que garantizaba que Menudo podría durar para siempre", comentó Maria Cristina Sherman. (Archivo)

“Menudo nos mostró que era posible comercializar un ‘boy band’ mundialmente popular, que realmente cantaba y bailaba (a diferencia de algunos de los grupos que hacían ‘lip sync’ a principios de los años 80), y lo hacía sin vergüenza a la crítica. BTS hizo lo mismo, en la era moderna de Internet, por lo que se podría argumentar que ayudaron a allanar el camino para todos los ‘boy bands’ que los siguieron”, explicó en inglés.

Menudo y BTS comparten características del espectro de los “boy bands”: cantan, bailan y armonizan. También comenzaron a temprana edad –Jung Kook, el más joven de BTS, tenía 15 años cuando debutó en 2013–, pero Sherman planteó que, sónicamente, “son la noche y el día”.

“BTS no podía existir cuando Menudo existió y tener el mismo éxito; Menudo tampoco podía hacer lo mismo”, expuso la autora de Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS. “Diría que compararlos es un poco como ‘apples and oranges’: la principal similitud es que son extremadamente talentosos. Las diferencias son enormes”.

Pero hay algo en que ambos grupos resaltan más que cualquier otro: superar las barreras del idioma.

RM, líder de BTS, lo describió mejor en una entrevista con Time: “La música trasciende el lenguaje. BTS se comunica con nuestros fanáticos siendo fieles a nosotros mismos y creyendo en la música todos los días”.

“Son ejemplos brillantes de que los ‘boy bands’ no son música exclusivamente blanca para fanáticos blancos. También creo que los dos grupos representan algo: Menudo hizo que generaciones se sintieran orgullosas de Puerto Rico. BTS hace lo mismo con Corea del Sur. En Estados Unidos o en cualquier otro lugar con comunidades de la diáspora, eso es invaluable”, abundó Sherman.

Les une la música

Mari-Carmen, quien es maestra desde hace más de una década, se interesó por Menudo cuando tenía unos 10 años. Su primer encuentro con el K-Pop fue en 2017, cuando uno de sus alumnos le enseñó un vídeo del famoso grupo surcoreano BIGBANG. Pocos meses después, conoció a BTS.

“Ese mismo año, otro estudiante que estaba como en octavo grado (dice) ‘te voy a poner esto, que es lo que escucha mi prima’, y viene y me pone ‘FIRE’”, recordó.

La ARMY –como se le llama a la fanaticada de BTS– enseñó los dos grupos a su hija mayor, que al igual que su mamá, al inicio prefería a BIGBANG. Pero eso cambió: ahora comparten canciones, ven conciertos juntas y hasta se aprenden coreografías, como hacía Mari-Carmen con Menudo. Su hijo de 12 años, Eithan Gabriel, se les une en ocasiones.

Sentada en el interior de Bubble Tea Yum en Mayagüez –donde en junio celebraron el noveno aniversario de BTS–, rodeada de su colección de álbumes y revistas de BTS –y algunos casetes de Menudo– Mari-Carmen se mostró orgullosa de la conexión que ha formado con su niña a través de los “boy bands”.

“A pesar de que no estamos hablando de nuestros sentimientos ni nada, estamos hablando de algo tercero, siento que nos unió, porque tenemos algo en común… Definitivamente, esta cuestión musical es bien poderosa y sí, nos ha unido en muchos aspectos”, expresó. “Esa relación de madre e hija es más fuerte de lo que uno pensaría”.

Desde su debut en 2013 con “No More Dream”, BTS como grupo y en su música individual no ha tenido miedo en explorar temas como las expectativas irreales que la sociedad pone en la juventud, la depresión y el activismo. Hay otro tema fundamental que ha resonado con su base: “Love yourself” (“Ámate a ti mismo”).

Durante la pandemia –que los obligó a cancelar su gira mundial– BTS alcanzó nuevos niveles de fama mundial y ahora, quien no los sigue, como mínimo, conoce su nombre.

De izquierda a derecha: RM, Suga, J-Hope, V, Jung Kook, Jimin y Jin, de BTS. (Agencia EFE)

Canciones como “Dynamite”, “Life Goes On”, “Butter” y “Permission to Dance” los llevaron al tope de los Billboard Hot 100. Fueron nominados en 2021 y 2022 a los Grammy, y han batido más récords de los que se pueden citar en esta historia. En 2021 se fueron “sold out” con cuatro funciones en Los Ángeles, y este año llevaron sobre 200,000 fans al Allegiant Stadium, en Las Vegas.

“Para mí fue la humildad de ellos, fue como surgieron, como ellos lucharon para llegar donde están y el amor que tienen hacia sus fans, hacia ARMY. No es algo que se vea superficial, es una entrega. Y ellos gritan a los cuatro vientos que están donde están gracias a ARMY, y ellos obviamente están donde están por su desempeño”, resaltó Rivera.

RM, Jin, Yoongi, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook anunciaron en junio –con el lanzamiento de su álbum antológico “Proof”– que se enfocarían por un tiempo en actividades solistas. J-Hope rompió el hielo con su primer álbum, “Jack in the Box”, el 15 de julio. En días, recientes, el septeto anunció un acuerdo con Disney+. En otra plataforma ‘streaming’, HBO Max, estrenó “Menudo: Forever Young”.

“Más allá de las diferencias, Menudo y BTS son enormemente talentosos y adorables. ¿Cómo no enamorarse de estos grupos? Hay una razón por la que estamos hablando de ellos hoy y por la que seguiremos hablando de ellos en los años venideros”, concluyó Sherman.