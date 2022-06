Los integrantes de la sensación global BTS anunciaron que se tomarán un tiempo para enfocarse en sus proyectos solistas, pero la empresa detrás de la sensación del K-pop aclaró que no tendrán una pausa en su trabajo en conjunto.

El grupo de siete integrantes con éxitos como “Butter” y “Dynamite” habló sobre su futuro en un vídeo publicado el martes celebrando el noveno aniversario de su álbum debut. Recién la semana pasada lanzaron la antología de tres discos “Proof”, con el sencillo “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”.

Suga, uno de los integrantes del grupo, preguntó al grupo si podían hablar sobre por qué iban a estar en una pausa al sentarse para una cena en grupo. Hablaron sobre tener que lidiar con el COVID-19, interrumpir sus planes de gira y sus lanzamientos musicales, así como sobre lo que pensaba cada uno de sus metas artísticas individuales.

El grupo habló en coreano y la palabra “hiatus” (pausa) se usó en los subtítulos en inglés para el vídeo.

“No nos estamos separando. Solo nos estamos tomando un tiempo separados”, afirmó Suga en el vídeo, grabado en la residencia que compartieron como grupo y en el que grabaron el vídeo musical de la canción “Life Goes On”.

En un comunicado, HYBE, la empresa de entretenimiento surcoreana detrás de BTS, afirmó que seguirán trabajando en proyectos como grupo, así como individualmente. “BTS no se está dando una pausa, los integrantes seguirán enfocándose en proyectos solistas en este momento”, señala el comunicado.

No se anunciaron detalles sobre futuras colaboraciones de BTS o sus proyectos solistas. Hace pocos días, se dio a conocer que J-Hope será uno de los artistas principales de Lollapalooza, en Chicago.

BTS tiene fans por todo el mundo que siguen al grupo y a sus integrantes en Internet y en años recientes su notoriedad ha ido en aumento. El grupo tuvo una participación en la Asamblea General de la ONU y fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente Joe Biden de maneras para reducir la violencia contra la comunidad asiática en Estados Unidos.

Los integrantes de la agrupación: J-Hope, RM, Suga, Jungkook, V, Jin y Jimin, se sinceraron sobre la lucha para desarrollarse como artistas individuales dentro del K-pop.

“El problema con el K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te das tiempo para madurar”, expresó RM. Algunos de los integrantes del grupo parecían llorar durante la conversación.

El integrante de la banda V recordó una plática que tuvo con J-Hope en la que hablaron de cómo trabajar en proyectos solistas podría mejorar su “sinergia” como banda. Suga agregó que le interesaría trabajar en nuevos géneros.

“Cada uno va a tomarse algo de tiempo para divertirse y experimentar muchas cosas”, resaltó Jungkook a sus fans. “Les prometemos que vamos a regresar algún día incluso más maduros de lo que somos ahora”.