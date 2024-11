Banda de rock Def Leppard se presentará en Puerto Rico

La venta de boletos comienza este jueves 14 de noviembre a las 10:00 a.m. en www.ticketera.com .

Conocidos por sus éxitos atemporales y sus espectáculos en vivo, la noche incluirá interpretaciones del legendario catálogo de Def Leppard, incluyendo éxitos clásicos como : “Pour Some Sugar on Me”, “Photograph” y “Love Bites”.

Conocidos por sus álbumes “Pyromania” e “Hysteria” y un arsenal de éxitos como “Rock of Ages”, “Pour Some Sugar on Me” y “Foolin’”, aportan una energía y un talento inigualables al escenario. Desde que lanzaron su catálogo en plataformas digitales en 2018, la banda ha ganado 5.5 billones de “streams” y continúa expandiendo su base de fans a nivel global.