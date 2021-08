En el devenir de la vida hay ocasiones en las que, sin darnos cuenta, vamos labrando un camino que nos llevará a un lugar en el cual nunca habíamos soñado. Este es el caso del baterista David Rivera, quien decidió estudiar la batería cuando tenía 19 años, sin saber que casi 20 años después habría estudiado en una de las mejores escuelas de música en el mundo, que habría acompañado a un sinnúmero de reconocidos músicos y que en el 2021 estrenaría su primer álbum en el cual no solo toca la batería, sino que es el cantante principal.

Con el título “Con otro lente”, este talentoso baterista de 37 años hará su debut como solista con la mente puesta en que tanto el público como sus colegas lo vean desde otro punto de vista, uno que incluye también la composición de las letras de todas las canciones.

“Este álbum yo lo describiría como el empezar de algo que está formándose, algo especial que va a pasar con mi música y qué está ocurriendo aquí en Puerto Rico, que fue donde yo me crié”, explicó Rivera, quien a los 21 años recibió una beca para estudiar en el prestigiosa Universidad de Berklee, en Boston. “Este álbum es parte del sonido que quiero hacer, que mezcla la música jíbara, la bomba y la música cubana, con los sonidos de trompetas y vientos. Es una música muy ecléctica, que tiene letras provocativas, que habla sobre experiencias que he tenido, al igual que de experiencias de mis amigos y mis hermanos”.

“Con otro lente” estará compuesto por seis temas, de los cuales ya se pueden escuchar tres de ellos en Spotify, incluyendo a “Friendzoneo”, “Puntos suspensivos” y “La epidemia”. El resto de las canciones estarán disponibles en las plataformas electrónicas de música a partir del sábado, 4 de septiembre de 2021. De hecho, ese mismo día, Rivera hará el lanzamiento oficial en Lote 23, a las 8:00 p.m., donde estará acompañado por varios músicos.

Inicios

Rivera recuerda su reacción cuando vio por primera vez a su tío tocar la batería en una iglesia. Inmediatamente quedó rendido con el instrumento, no solo por los sonidos que emitía, sino por el brillo de sus platillos y todos sus accesorios. Además, el futuro músico asociaba el instrumento con la diversión. Al criarse escuchando música cristiana en las iglesias, pudo haber sido un impedimento para Rivera, a no ser por su interés de aprender otros estilos musicales. “Fue un poco loco, porque cuando llegué a Boston, tuve que básicamente desaprender las sonoridades que tenía en mi cabeza, que eran muy religiosas y aprender de mi cultura puertorriqueña”, explicó Rivera, criado en un barrio en Cupey. “Era como si hubiese vivido en Puerto Rico en una burbuja y no conocía de mi propia cultura, de mi propia música. En Boston empecé a conocer todo tipo de música boricua y de otros países”.

Luego de terminar la universidad en Boston, el joven decidió quedarse a vivir en dicha ciudad, donde rápidamente comenzó a trabajar como profesor de música para Berklee City Music Program, The Berklee Five Week Program, Day Sessions y The Boston Public Schools. Mientras estaba allí, participó de la orquesta de Mango Blue, del reconocido músico ecuatoriano Alex Alvear, donde compartió con músicos de distintas partes del mundo y quienes le brindaron una perspectiva diferente de la música, como Miguel Zenón y Martin Cohen.

Más adelante, Rivera tomó la decisión de quería vivir tocando música, por lo que se mudó a Los Ángeles, momento en que ya había logrado tocar con artistas como Luis Enrique, Pedro Capó, Obie Bermúdez, Jon Secada, entre otros. Sin embargo, el destino le tenía otros planes, comenzando con la llegada de la pandemia provocada por el COVID-19 a nivel mundial. Este evento, del que todo el mundo se vio afectado, provocó que el baterista se quedar acuartelado en un pequeño apartamento estilo estudio. Fue en ese momento en el que Rivera decidió utilizar el tiempo que tenía disponible para aprender otros estilos de música, así como comenzar a componer temas musicales, muchos de los cuales forman parte del nuevo álbum.

“Durante ese tiempo empecé a practicar la guitarra y a escribir. Le empecé a enviar canciones a varios panas míos para ver qué les parecía. Poco a poco fui mejorando las composiciones hasta que me junté con el arreglista Frankie Suárez, que fue director musical de Glenn Monroig y Menudo, entre otros”, explicó Rivera. “La idea inicial era darle estas canciones a otros músicos, pero después dije ‘contra, hay varias de esas canciones que me gustaría cantar’. Así que, de todas las que había escrito, seleccioné las que mejor iban con mi voz y así fue como nació el álbum ‘En otro lente’”.

A pesar de que en la actualidad la música urbana acapara prácticamente toda la atención del público, el baterista tiene la esperanza de que las personas se den la oportunidad de escuchar sus canciones. “Esto es música para todo público y que le puede gustar a cualquier tipo de persona, no importa su trasfondo social o económico”, argumentó Rivera, quien también es el anfitrión del podcast “A kul kul”, donde ha entrevistado a músicos como Gilberto Santa Rosa, Pedro Capó, Silverio Pérez, Ana Isabelle, Juan Pablo Díaz y Martin Cohen, entre otros. “Siempre he pensado de mí como alguien que siempre a estado en el medio. Yo me crié en un barrio en Cupey y cuando tenía 8 años, mi mamá se casó con un abogado y nos mudamos a una urbanización cerrada. Allí no era parte de ellos, pero tampoco era del barrio. Por lo que considero que mi música es así también, está en el medio y le atrae a la gente que le gusta ese tipo de música, con letras profundas, pero también tiene cierto ‘rebote’, con esa picardía que gusta mucho a la gente”.

El baterista David Rivera lanza en septiembre su primer disco como solista, luego de haber tocado con varios artistas pop. (Pablo Martínez Rodríguez)

Para aquellos que quieran ver tocar y cantar en directo a David Rivera, se presentará todos los viernes en la noche, a partir del 3 de septiembre, en el lobby del Fairmont El San Juan Hotel. Además de eso, el músico viajará el 11 de septiembre a Bogotá, Colombia, donde hará un tour de medios y tocará en varios festivales de música. De la misma forma, el 25 de septiembre, el baterista dirá presente en el Festival Ecuador Jazz 2021.