Apenas un fin de semana después de lanzar su disco “Renaissance”, Beyoncé anunció que cambiará la letra de una de sus canciones porque utiliza un término que resulta ofensivo hacia las personas con discapacidad, especialmente las que sufren parálisis.

En un verso del tema “Heated”, la cantante utiliza la palabra “spaz”, asociada a un uso peyorativo que, sin embargo, parece que la estadounidense incluyó con una connotación completamente distinta.

Mientras que en el inglés común “spaz” se refiere a las personas con algún tipo de parálisis motriz, sobre todo, la gente que tiene dificultad para controlar sus extremidades, en el inglés vernáculo, la jerga que habla la comunidad afroestadounidense, la palabra también significa “perder el control”, “agitar” o “volverse loco”.

“Spazzin’ on that ass, spazz on that ass (agitando en ese culo)”, canta Beyoncé en “Heated”.

Aun así, la explicación no ha convencido a muchos de sus seguidores y otros colectivos, especialmente del Reino Unido, que durante el fin de semana protestaron por la letra de la canción.

“El compromiso de Beyoncé con la narración musical y visual no tiene parangón, al igual que su poder para que el mundo preste atención a las historias, las luchas y la experiencia de ser una mujer negra (...) Pero eso no excusa su uso del lenguaje discriminatorio, que se usa e ignora con demasiada frecuencia”, escribió la activista Hannah Diviney en el influyente diario británico The Guardian.

Tras el revuelo, el equipo de Beyoncé confirmó a los medios de comunicación que “la palabra, utilizada sin intención de herir, será reemplazada”. Incluso, en el canal oficial de la artista en Youtube, aparece como si la canción fuera eliminada.

La intérprete de “Crazy in Love” no es la primera que tiene que volver a grabar una canción por este asunto, en junio pasado, Lizzo publicó una nueva interpretación de su sencillo “Grrrls” porque en la versión original decía que era “ella una ‘spaz”.

“No quiero promover el uso del lenguaje despectivo. Como mujer negra y gorda en EE.UU. han usado muchos términos contra mí y entiendo el poder del lenguaje”, dijo Lizzo en sus disculpas.