El gran regreso a la isla de Braulio: “Ya ha pasado el asfixie de los amores”

“Lo bueno de esta etapa es que uno se mantiene en su espacio propio. Yo vivo en el campo y lo bueno es que de vez en cuando esa amistad me visita. Con esto no quiere decir que dos personas mayores no pueden vivir juntos, es que uno está acostumbrado a una serie de cosas y hay que hacer unas renuncias a cosas y si vamos a estar ocupados los dos, pues es mejor vernos cuando los nietos no estén y tengamos el tiempo”, confesó el intérprete entre risas.

“A mí me inspira contar y cantar sobre algo que veo o que me cuentan. No me gustan las distracciones. Me gusta contar cosas que conecten con la vida cotidiana. Me gusta esa crudeza. Yo no juego dominó, no juego barajas, no tengo las distracciones que practican mis amigos. Lo mío es cantar y lo que me da vida, es cantar. En ese sentido viajo y podía estar perfectamente con mis perros, mis gallinas y mis patos en el campo, pero necesito estar en el escenario porque afortunadamente como no he tenido muchos dislates y la voz la mantengo”, afirmó el intérprete de “En la cárcel de tu piel”.