View this post on Instagram

Tacvbos, tacvbos, les compartimos esta iniciativa #VaPorElCrew, con la finalidad de recaudar fondos para los cientos de personas que trabajan detrás de un show. Sabemos que su apoyo es fundamental para alcanzar la meta, además, hay múltiples formas de apoyar y un sinfín de artículos donados por nosotros que pueden obtener. Ingresen en nuestra Bio y den click al enlace que ahí se encuentra y apoyen esta causa. Les mandamos buenas vibras. Pronto nos volveremos a ver 👠🔥