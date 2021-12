La tribu -como le llama a su comunidad- de puertorriqueños llegó anoche hasta el Coca-Cola Music Hall, donde se mostraron eufóricos al ver al cantautor colombiano Camilo, en lo que ha sido su primer concierto en la isla, como parte de su gira “Mis manos”.

El espectáculo que ofreció anoche fue el primero de dos que tiene pautados, pues la segunda función se llevará a cabo hoy, sábado.

Antes de entrar de forma veloz al escenario a eso de las 9:30 de la noche, unos visuales del artista en diversos escenarios y situaciones comenzaron a mostrarse en una pantalla grande en el centro de un sencillo escenario, que iban siendo narrados por el artista y en el que explicó la importancia de la fuerza del amor y que finalizó diciendo: “Si estás aquí es porque no estás solo, porque eres parte de la tribu”.

Fue así como dio comienzo al primer tema “Favorito”, seguido por “Tutu” con el que tomó la guitarra, la cual sirvió de compañera en la mayoría de las canciones que interpretó. A cada lado del escenario, junto con su banda musical, un montaje de luces simulaban la señal de la tribu, esa que suele hacer cuando levanta sus manos entrelazadas, que significa su unión con la de su tribu.

PUBLICIDAD

“¡Buenas noches Puerto Rico! Bienvenidos a mi primer concierto en Puerto Rico. Yo había soñado con este momento tantísimo tiempo. Hoy por primera vez y al mismo tiempo se levantan mis manos y tus manos”, fueron sus primeras expresiones mientras levantaba sus brazos y presentaba el tercer tema de la velada “No te vayas” con su inconfundible voz.

El cantante y productor hizo uso de la improvisación en el tema “Millones”, en la que integraba versos que decían “La tribu de Puerto Rico”, “Mi tribu de Puerto Rico”, “Aquí está mi tribu porque la tribu es Puerto Rico”, lo que arrancaba los aplausos del público que se mantuvo de pie durante toda su presentación.

El intérprete colombiano aprovechó la ocasión para explicarle a los asistentes cómo sus sueños se fueron agrandando y cómo artistas puertorriqueños abrieron la puerta para él darse a conocer en la isla. (David Villafañe Ramos)

El intérprete colombiano aprovechó la ocasión para explicarle a los asistentes cómo sus sueños se fueron agrandando y cómo artistas puertorriqueños abrieron la puerta para él darse a conocer en la isla.

“Cuando estaba chiquito en Colombia comencé a escribir canciones con guitarra soñando con que esas canciones viajaran y llegaran a sus vidas. Hubiese sido imposible llegar a esta ruta sin personas de Puerto Rico que han abierto la ruta para mí, como Kany García, Rauw Alejandro, Pedro Capó, que han estado a mi lado y abrieron puertas en mi camino. Yo le pedí a Dios que si algún día mis canciones viajaran si tenía la oportunidad de hacer alguna gira, lo veía como una cosa lejana a futuro. El hecho de que en mi primera gira de mi vida yo tenga la posibilidad de estar tocando aquí en Puerto Rico, definitivamente es una prueba clara de que los sueños de Dios se hacen realidad. Gracias por estar aquí, esta noche respirando “el mismo aire”, título del tema con el que prosiguió.

PUBLICIDAD

Camilo se refirió a los temas “El mismo aire” y “Manos de tijera” como canciones que duelen, con las que se da cuenta que también son necesarias para cuando el corazón pesa. En esta última, acompañado del piano invitó a los asistentes a encender la luz de sus celulares a aquellos que han tenido alguna vez el corazón roto, por lo que todo el recinto lleno a capacidad estuvo encendido.

Una parte emocionante de la noche fue cuando Camilo presentó a su esposa, la cantante y actriz Evaluna para interpretar “Machu Picchu” y “Por primera vez”. Felices, dando brincos y bailando se mantuvo la joven pareja.

Camilo se mostró muy interactivo con su tribu, hasta el punto de solicitarle la bandera de Puerto Rico a una persona del público. (David Villafañe Ramos)

“¡Qué guapa es mi esposa! ¿Verdad? Ya que la vieron de frente, ¿ya me entienden por qué me tiene tan enamorado? Para mí es importante tener a Evaluna hoy en el escenario porque a ella es a quien le escribo absolutamente todas mis canciones. Son todas para ellas. Quisiera que me permitieran darle una serenata por favor”, dijo el cantante mientras llamó al músico Danny Uribe, a quien invitó para que le acompañara en la guitarra para interpretar el tema “Tuyo y mío”.

Siguió con temas como “La Mitad”, “Despeinada” y “Tattoo”, con el que el público cantó de principio a fin. “Te quiero Rauw!”, gritó al finalizar el tema que grabó junto al exponente urbano boricua y que ha ganado popularidad, incluso premios.

Camilo se mostró muy interactivo con su tribu, hasta el punto de solicitarle la bandera de Puerto Rico a una persona del público. De igual modo, un momento lleno de ternura y emoción fue cuando subió a la niña Mariana de 12 años al escenario, quien no podía contener la emoción y lloraba. El cantante y la niña se confundieron en un abrazo, se tomaron foto y quedaron como “mejores amigos”.

PUBLICIDAD

“Ropa Cara” y con la bachata “Bebé” puso a bailar al público activo y que comenzó a gritar ante una falsa salida, que propició la interpretación del tema “Índigo”, con el que compartió el pasado mes de octubre, que junto a su esposa Evaluna se van a convertir en padres.

“Puerto Rico, un aplaudo para Índigo. Mi teoría es que los puede escuchar”, dijo emocionado, a la vez que señaló: “Gracias por demostrarme que no estoy solo y demostrar que el amor es la mayor de las revoluciones, y permitirme a mí ser parte de la tribu”.

Mientras se mantenía hablando entre canciones, explicó que “Medialuna” fue la primera canción que le dedicó a su esposa, lo que llegó a provocar suspiros en la fanaticada, que lo acompañó en cada una de las canciones. (David Villafañe Ramos)

Mientras se mantenía hablando entre canciones, explicó que “Medialuna” fue la primera canción que le dedicó a su esposa, lo que llegó a provocar suspiros en la fanaticada, que lo acompañó en cada una de las canciones.

Asimismo, dijo que le hubiese encantado cantar con Kany García pero estaba fuera de Puerto Rico, ya que esta cantante puertorriqueña ha sido un puente entre la música suya, la de ella y esta isla que le ha recibido con tanto cariño. Aun así interpretó el tema “Titanic”, tema del disco “Mesa para dos” de la boricua.

Con los temas “Kesi” y “Vida de rico” culminaron las casi dos horas de espectáculo, donde la fanaticada optó por no sentarse en las sillas para cantar a viva voz sus canciones y bailarlas, con una conexión única por ser parte de la tribu.