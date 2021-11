Hace una semana y media el productor José “Pepe” Dueño anunció que el cantante de rap Vanilla Ice no podría presentarse en concierto en Puerto Rico, al no estar vacunado contra el COVID 19, ya que la nueva orden ejecutiva y las restricciones que limitan la entrada al país de las personas que no tienen la vacuna.

No obstante, el rapero puertorriqueño Vico C ofrecería su espectáculo el próximo 13 de noviembre en el Coca Cola Music Hall en el Distrito T Mobile.

Sin embargo, hoy, miércoles todo cambió. La producción comunicó la cancelación del concierto en Puerto Rico.

“El concierto de Vico C y Vanilla Ice que se llevaría a cabo el 13 de noviembre a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall ha sido cancelado. Inicialmente este espectáculo contaba con la participación del rapero estadounidense Vanilla Ice quien, al no estar vacunado, tuvo que desistir de participar. El público deseaba ver este junte que, desafortunadamente no se pudo dar”, lee el comunicado de prensa.

La producción del concierto lamentó los inconvenientes que la cancelación pueda ocasionar e informó que para la devolución del dinero de boletos, las personas deben comunicarse con Ticketera (787) 305- 3600 www.ticketera.com).

El productor ni su equipo de producción precisaron las razones de la cancelación del espectáculo.

El artista no se ha expresado en las redes sociales sobre el particular. Su esposa Sonia Torres, quien es muy activa en las redes sociales, compartió un mensaje temprano en la tarde.

Este medio supo que hay posibilidad de que Vico C puediera presentarse en concierto en el 2022.