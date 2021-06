Aunque el 2019 fue uno caótico para la banda de rock en español Caramelos de Cianuro, luego de surgir una ruptura con algunos de sus integrantes, el 2020 con la pandemia les dio la calma de estar en su natal Venezuela y el espacio necesario para culminar un álbum discográfico que tanto anhelaban, luego de cinco años.

Ahora en el 2021 llegan con muchas lecciones aprendidas, tomando el control y con el resultado de lo que viene siendo una nueva etapa como un binomio que sobresale de lo que había sido la banda tradicional que se formó hace casi tres décadas.

Asier Cazalis y Pável Tello no solo son los rostros y voces que están al frente de la legendaria banda venezolana, que popularizó temas como “Sanitarios” y “El último polvo” y cuyo vínculo ha prevalecido con Puerto Rico, sino que son el motor creativo, pues también se pudieron desenvolver y desarrollar como productores.

“Quisimos pornerle al disco “Control” porque veníamos de un año muy oscuro, muy difícil, donde tuvimos problemas con la banda, de ruptura de la banda, de problemas personales, fue un año de mucha coyuntura. Para nosotros comenzar este disco fue un poco como levantarnos más fuerte de lo que nos caímos, de haber aprendido de lo bueno y de lo malo, y de canalizar todas las energías, tanto positivas o negativas en algo productivo, concreto, que era la producción de este disco”, dijo Asier Cazalis a El Nuevo Día desde Venezuela, cuya voz ha sido uno de los distintivos de este grupo.

Este noveno disco inédito, que estrenó el pasado 28 de mayo -según explican- viene siendo la culminación de un proceso de varios años en el que hicieron rock and roll fuera de un formato tradicional, donde cada quién en la banda tiene un rol establecido.

“Acá nosotros los instrumentos nos los intercambiamos, nos da lo mismo si es un sintetizador, una guitarra eléctrica o si es un bajo, o quién lo toca y cuándo lo toca. En algún momento nos sentimos iluminados y nos comenzamos a dar cuenta de que podíamos tener confianza en lo que queríamos porque teníamos una visión clara”, manifestó Asier.

De acuerdo con ambos músicos, previo a la ruptura en 2019 cuando dejaron de tocar con el baterista y guitarrista, estos venían experimentando una frustración muy grande debido a las limitaciones que se les presentaban en ese formato “tan rígido”, por lo que Pável Tello resalta la maravilla de trabajar en dúo y de los beneficios que tienen, donde todo se les resulta mucho más fácil, incluso la rapidez en la toma de decisiones. No obstante, asegura que lo más importante es la admiración mutua que se tienen ambos.

“Estoy agradecido por tener a un artista a mi lado y simplemente mostrarle las herramientas para que su música sea mejor. En parte funciona como de querer retarnos a nosotros. Intento de que la idea que viene, de regreso sea mejor. Tratar de retarnos ha sido una constante en esta época de aprendizaje. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Sin duda nos va muy bien trabajar como un ente de dos personas”, aseguró Pável mientras destaca que afrontaron con mucho optimismo el tiempo que la pandemia los alejó de los escenarios para, además de crear, estar más cerca de su familia y verles crecer.

“Logramos terminar el disco que habíamos comenzado justo antes de que llegara la pandemia al lograr entrar a Venezuela. Digamos que lo hicimos con todo el tiempo que siempre necesitábamos para terminar un disco y que a veces nunca tenemos. El optimismo fue fundamental en esta etapa”, dijo Pável mientras Asier añade que los astros se alinearon a su favor para poder realizarlo.

Y es que la base del disco fue grabada en Buenos Aires, Argentina, en esos primeros meses del pasado año, antes de que se disparara la emegencia sanitaria. Ya en Venezuela, las circunstancias los llevaron a terminar un disco más alineado a lo que siempre habían deseado, en el que le impartieron capas de significado y sonido.

“Este disco creo que de verdad nos retó mucho como productores y nos hizo tomar más confianza, no solo de nuestras capacidades como compositores y músicos, sino como productores que fue lo que tuvimos más tiempo de aprender, experimentar cosas y de crecer también”, verbalizó Asier.

Para mantenerse vigente a nuevas generaciones sin perder la esencia de lo que han sido como grupo, Asier dejó saber algunos de los retos propuestos y cómo lo lograron para finalmente obtener el resultado anhelado.

“Queríamos hacer un disco de rock and roll, con mucha guitarra y mucha energía rockera, pero que fuese del 2021, que aludiese hacia el pasado o que hablara de cosas que pasaron, pero también que fuera un disco con valores de producción vigente, que sonara a hoy. Es algo que nos llena de satisfacción, poder ir recitando cómo se hace rock and roll, pero que no suene al ayer. Eso es parte de esta búsqueda que tenemos de trabajar más como un ente de producción de canciones y de composición, que como una banda clásica. Esto no quiere que no tengamos una banda maravillosa que nos acompañan. Nos quedamos como con lo mejor de los dos mundos”, aseguró.

De los 11 temas que incluye la producción discográfica, “Booty Call” es el tema con el que debutaron junto el estreno de su vídeo, un tema que al igual que “Sexo”, los comparan con lugares que son más en una onda como Miami y Puerto Rico, mientras que hay otros que les suenan más Argentina.

“Los temas están enfocados en la vida en general. Nos gusta hablar de todo lo que uno siente. Hay un poco de todo. Es un disco de una banda que va por el mundo quedándose con lo más que le interesa. A nivel de temática, se trata de todo. Es curioso, mucha gente lo ha dicho, se va poniendo más complejo a nivel de temática como la vida. Empieza con algo más superficial, con diversión, y luego como nos sucede en la vida, los sentimientos se van complicando y la temática también”, mencionó Asier.

Caramelos de Cianuro no solo está de celebración con la nueva producción, sino que regresa a los escenarios en lo que será su reencuentro con el público boricua el próximo 17 de julio a las 8:30 p.m. en Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, bajo la producción de Tommy Stuart, para el que próximamente estarán anunciando la venta de boletos.

“Muy emocionados y un gustazo volver a tocar en Puerto Rico. Tocamos hace dos años con los Enanitos Verdes en el Coliseo, por primera vez con ellos y en ese lugar. De ahí salió una bonita amistad y colaboración de una de las canciones del disco acústico. Para nosotros, los conciertos en vivo es donde mejor brillamos y donde mejor sabemos hacer las cosas”, dijo Pável, quien junto a Asier no descartan la posibilidad de tener algún artista invitado.

Asimismo, señalan que siguen abierto a colaboraciones, como la que se dio con la puertorriqueña Raquel Sofía en el tema “La Casa”, en lo que fue su ultimo disco acústico. Luego de su presentación en Puerto Rico, Caramelos de Cianuro continuará su gira por Estados Unidos. Así como ya han ido a grabar sus discos en lugares como Nueva York, Los Ángeles y Argentina, vislumbran en un futuro poder grabar en Londres.