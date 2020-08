View this post on Instagram

Por Tu Amor - Si Fuera Mía. Hace muchos años cuando el género del Pasito Duranguense acaparaba las listas, Alacranes Musical era un éxito con esta canción. Sin embargo un día escuché su versión en acústico y ahí pude apreciar aún mejor la gran letra y melodía que escondía detrás de su ritmo original. Por eso tenía claro que no podía faltar en este proyecto y así poder cantarla como #SiFueraMía