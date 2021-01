El cantante puertorriqueño Charlie Aponte está de vuelta con un nuevo tema musical con el que invita a la esperanza en estos tiempos pandémicos. “Brazos abiertos” es el título de la canción que salió este miércoles en las redes sociales y que fue compuesta por Rafael Monclova y cuenta con arreglos de Carlos García.

Según Aponte, esta canción es su forma de aportar su granito de arena a la sociedad, llevando el mensaje que pronto “nos volveremos a abrazar”. Pero mientras tanto, hay que seguir cuidándose para evitar el contagio de COVID-19. El salsero aseguró que “ya se ve la luz al final del túnel y que pronto nos vamos a levantar” de esta crisis de salud global.

Como otros artistas, el año pasado fue complejo para Charlie Aponte porque el trabajo se detuvo prácticamente de un día para otro. Sin embargo, aseguró que se preparó bien a nivel económico. Para lo que no estaba listo era para el golpe emocional que representaría esta pandemia que en Puerto Rico ha cobrado la vida, hasta la fecha, de 1,783 personas.

“A mí lo material no me ha afectado porque estuve bien preparado e hice todo lo que había que hacer económicamente. Además, he podido hacer mis cositas, incluso fuera del país. Lo que más me ha afectado es la parte emocional, de ver lo que está sucediendo y ver a tantas personas que han fallecido ya sea directa o indirectamente de COVID”, expresó el intérprete, quien el año pasado perdió a su hermano mayor y a su suegra por otras complicaciones de salud que no tienen que ver con el virus.

De igual forma, extraña el abrazo y el poder compartir con los músicos de su orquesta a quienes ha visto y con los que ha grabado, pero a distancia. “No hay un abrazo, no hay una mano. Y de eso habla esta canción, de cuando finalmente podamos volver a darnos ese apretón de mano, ese abrazo, que realmente es más importante que cualquier cosa material”, aseguró.

Mientras llega ese momento, Charlie sigue enfocado en grabar y compartir con sus fanáticos, así sea de forma virtual. También se prepara para celebrar sus 70 años el próximo 2 de febrero.

“Acho, yo todos los días me pongo bueno”, confesó entre risas al preguntarle cómo se siente al aproximarse a sus siete décadas. Ese día todavía no sabe cómo lo celebrará, pero es muy probable que sea junto a su familia dándose un paseíto en su bote, que ha sido su terapia durante la pandemia.

Dijo, además, que espera poder vacunarse pronto contra el coronavirus. “Los menos muchachitos -que son los de 75 en adelante- fueron primero y ahora nos toca a los casi muchachitos, así que estoy en fila”, abundó Aponte con su característica alegría y ese espíritu vivaracho que transmite en cada una de sus interpretaciones.