Nadie podría creer que Chayanne cumple 54 años, pero hoy 28 de junio, el cantante boricua celebra su cumpleaños como uno de los talentos latinos más queridos, en medio de su recién incursión a TikTok y con nuevo sencillo lanzado titulado “Te amo y punto”. Por ello, para celebrarle te contamos aquí su trayectoria musical.

Banda juvenil e inicios como solista

Su nombre completo es Elmer Figueroa Arce y nació en Río Piedras, Puerto Rico, en 1968. Desde muy joven incursionó en el medio artístico al formar parte de la agrupación juvenil Los Chicos, que en 1978 intentaba competir con Menudo. Tras la disolución del grupo el joven puertorriqueño se lanzó como solista y cosechó su primer éxito con la canción “Chayanne es mi nombre” de 1984.

Tras cambiar de casa disquera, tres años después, llegó el primer éxito en su carrera luego de lanzar “Fiesta en América”, que se volvió muy popular por sus coreografías al estilo de Michael Jackson. Esta canción colocó en la mira al joven que hasta el momento se encontraba entre el mar de cantantes juveniles.

PUBLICIDAD

Madurez musical, ritmos bailables y “sex symbol”

Un año después, llegó un nuevo disco y con él sumó dos éxitos más: “Tu pirata soy yo” y “Este ritmo se baila así”. La primera, se trataba de una balada que le abría las puertas de la música romántica y la segunda, una canción llena de ritmos latinos que se bailaba en todas las discotecas de aquel entonces.

Corría el año de 1990 cuando llegó “Tiempo de vals” y todas las quinceañeras soñaban con bailar esta canción en su fiesta. El álbum incluía el cover “Completamente enamorados”. Dos años después Chayanne lució un “look” más maduro y fue entonces cuando comenzó a forjarse su imagen de “sex symbol” con el disco “Provócame”.

Para 1998, Chayanne dio un gran salto para llegar al público anglosajón y lo hizo de la mano de Vanessa Williams, con quien protagonizó la cinta “Dance with me” que le dio la oportunidad de interpretar la canción “You are my home”.

El nuevo siglo llegó y con él, nuevos éxitos en la carrera del boricua. El video de “Torero” mostraba a un cantante en plenitud que lucía unos pantalones de mezclilla deslavados mientras bailaba una coreografía en plena calle. En 2005, lanzó la canción “Daría cualquier cosa”, que para muchos fans, es de sus mejores trabajos artísticos, según El Universal.

Incursión en telenovelas

En México la popularidad de Chayanne fue tanta que en 1994 protagonizó la telenovela “Volver a empezar” a lado de figuras como Yuri y Claudia Silva. Si bien, no es el único trabajo actoral del cantante, sí es uno de los más recordados, en especial por la burla que le hacían dentro de la telenovela por la canción “Tiempo de vals”.

PUBLICIDAD

/ En los comienzos de su carrera en el 1984. (Foto: Archivo)

Siempre rodeado de su fanaticada, aquí en una actividad en 1985. (Foto: Archivo)

Posando junto a la actriz Beverly Johnson en 1990. (Foto: Archivo)

Chayanne participó en el espectáculo de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Ponce 93. (Foto: Archivo)

En 1994, Ednita Nazario aprovecho su escala en Miami para saludar a su compatriota Chayanne. (Foto: Archivo)

Estrenó nuevo “look” en 1996. (Foto: Archivo)

Chayanne luce emocionado en este recibimiento que le dio su fanaticada en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en 1997. (Foto: Archivo)

En 1998 Chayanne visitó la isla en compañía de Vanessa Williams, con quien protagonizó la película “Dance with me”. (Foto: Archivo)

Chayanne visitó la escuela Eugenio maría de Hostos en su recorrido por San Lorenzo en noviembre de 1998 después del paso del huracán Georges. (Foto: Archivo)

Para el 1999 lucía el cabello bien corto y un estilo “clean cut”. (Foto: Archivo)

El intérprete de “Este ritmo se baila así” siempre se ha caracterizado por derrochar sensualidad sobre el escenario. (Foto: Archivo)

En julio de 2001 en la boda de su hermano Elliott Figueroa y María Valcourt. Chayanne está acompañado por su esposa Marilisa Maronese y sus padres Irma Arce y Quintino Figueroa. (Foto: Archivo)

En el 2002 se dejó crecer el cabello y llevaba una pollina desgastada. (Foto: Archivo)

Durante la promoción de la balada “Un siglo sin ti” que formó parte de la producción “Sincero” en 2003. (Foto: Archivo)

En 2004 formó parte de una campaña institucional del Museo de Arte de Puerto Rico. (Foto: Archivo)

El artista ha encontrado en el golf un deporte para distraerse. (Foto: Archivo)

En el 2005 grabó en Miami el video del tema “No te preocupes”. (Foto: Archivo)

El 2005 fue el año en el que participó en una extensa gira de conciertos junto a Marc Anthony y Alejandro Fernandez. (Foto: Archivo)

En 2005 en su visita a la Isla para el concierto “Mi tiempo”. (Foto: Archivo)

La actuación ha sido parte importante en su carrera. Además de varias novelas, en el 2008 grabó la miniserie “Gabriel”. (Foto: Archivo)

A su llegada a la alfombra roja de premios Lo Nuestro en el 2010. (Foto: Archivo)

En el 2012 grabó un vídeo en una reserva tropical situada en Veracruz, México. (Foto: Archivo)

En el 2014 realizó un “instore” en Mayaguez y, como siempre, recibió y dio amor a su público. (Foto: Archivo)

En diciembre de 2015 develó su estrella en el Paseo de la Fama de Puerto Rico, ubicado en Ventana al Mar en Condado. (Foto: Archivo)

En julio de 2016 revolucionó las redes sociales cuando posteó una foto mostrando sus abdominales junto a su hijo Lorenzo. (Foto: Archivo)

En septiembre 2017 se unió a Ricky Martin, Luis Fonsi, Emilio y Gloria Estefan, Nicky Jam, Jorge Posada, y Carlos Arroyo para traer suministros a quienes perdieron todo a consecuencia del paso del huracán María por Puerto Rico. (Foto: Archivo)

Luciendo muy elegante a su llegada a los premios Billboard Latinos en abril de este año. (Foto: Archivo)

TikTok y nuevo sencillo

Recientemente Chayanne ha estado muy activo en redes sociales y hace apenas unas semanas anunció su incorporación a TikTok “llegué tarde, pero llegué”, dijo el boricua que ya cuenta con 2.4 millones de seguidores en su red social.

Además, el pasado 24 de junio lanzó su sencillo “Te amo y punto”, una balada romántica cuyo lanzamiento vino acompañado del video oficial en YouTube, el cual ya tiene más 970 mil visitas y se encuentra entre las tendencias de la plataforma de videos.